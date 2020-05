Reformaran el reglament del Parlament per permetre el vot telemàtic

JxCat, ERC i la CUP tiraran endavant conjuntament la reforma del reglament del Parlament després que ahir s'evidenciés un trencament amb la resta de formacions de la cambra. El text amb què es treballa passa perquè el ple, previ acord de la Mesa, tingui la capacitat d'activar, amb els vots de dos terços de l'hemicicle, mesures excepcionals com sessions telemàtiques o en grups reduïts. Cs, PSC-Units, CatECP i el PPC, però, s'oposen a incloure-hi investidures, mocions de censura o qüestions de confiança. Alguns grups, fins i tot, han arribat a proposar prohibir-ho explícitament al reglament de la cambra catalana.Davant d'aquest bloqueig, des de JxCat destaquen que s'ha "activat" la majoria independentista i han afirmat a l'ACN que d'aquí a uns dies tancaran el text definitiu amb ERC i la CUP. JxCat creu necessària la reforma del reglament del Parlament per de preveure que qualsevol ple es pugui fer de manera telemàtica amb intervencions i votacions a distància.Fonts republicanes han assenyalat que aposten per mantenir els punts que han generat consens, com la majoria de dos terços del ple per tal d'activar mesures excepcionals, com a base per tancar la ponència i elevar el text final a l'hemicicle