Una conferència de donants recull 595 milions per als refugiats veneçolans

La conferència de donants organitzada ahir pel Govern d'Espanya amb la UE per pal·liar la situació de refugiats i migrants veneçolans als països veïns va aconseguir recaptar un total de 595 milions d'euros, una xifra que els organitzadors eleven fins als 2.544 tenint en compte préstecs i altres ajudes financeres que es posaran a disposició d'aquesta crisi. Segons el balanç ofert per la ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya, la conferència, en la qual van participar una vintena de països, va mobilitzar 595 milions en donacions, el que va ser valorat com un èxit per l'organització. El principal donant va ser la Comissió Europea i els països de la UE, que conjuntament van aportar 231 milions d'euros.

Segons les estimacions de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats, Filippo Grandi, els fons recaptats serviran per cobrir aproximadament el 50 per cent de les necessitats de la comunitat de refugiats veneçolans, que puja a 5,1 milions de persones, tenint en compte els càlculs de l'ONU en anys anteriors. L'esdeveniment va ser convocat pel Govern d'Espanya i la Unió Europea, al costat de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats (Acnur) i l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM).