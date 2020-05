El Congrés inicia el tràmit perquè el Tribunal Suprem pugui investigar Borràs

La Mesa del Congrés va aprovar ahir per unanimitat començar els tràmits perquè el Tribunal Suprem investigui la diputada i portaveu de JxCat, Laura Borràs. El president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, va enviar dilluns la petició perquè prossegueixi la investigació a la diputada catalana, que, precisament per aquesta condició, està aforada i no pot ser investigada per tribunals ordinaris.

A Borràs se l'acusa, quan va dirigir la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), d'haver facilitat l'adjudicació presumptament irregular d'una sèrie de contractes a un amic per valor de gairebé 260.000 euros. Hi pot haver delictes de prevaricació, frau a l'administració, malversació i falsedat documental.

En ser diputada, la causa judicial contra ella requereix abans una sèrie de passos al Congrés, regulats en el seu reglament. El primer es va produir ahir amb l'acord de la Mesa, fet pel qual s'obre un termini de cinc dies perquè la Comissió de l'Estatut del Diputat rebi la notificació.

Aquest òrgan parlamentari, encarregat d'estudiar assumptes que afectin els drets i deures dels diputats, disposarà de trenta dies per documentar degudament el suplicatori; previsiblement farà compraèixer Borràs amb la finalitat que doni la seva versió.

Però el Suprem no podrà iniciar la investigació fins que el ple de Congrés es pronunciï, i així, el document de la Comissió de l'Estatut del Diputat se sotmetrà a votació en la propera sessió plenària.