JxCat insta ERC a exigir un mediador a Sánchez per reprendre el diàleg

JxCat, des de diferents flancs, va incrementar la seva pressió sobre ERC, donant a entendre que seria inútil reprendre els treballs de la taula de diàleg sobre Catalunya, com volen els republicans, sense afegir una cadira més perquè l'ocupi un mediador que certifiqui els possibles acords. En les infructuoses negociacions que va mantenir amb el Govern de Pedro Sánchez per a la votació de l'última pròrroga de l'estat d'alarma, ERC reclamava com a contrapartida posar data a una nova reunió de la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern central, que es va posar en marxa al febrer però va quedar immediatament interrompuda per l'inici de la crisi del coronavirus.

A mesura que avança la desescalada, els republicans consideren que cal reactivar la taula, principal compromís que ERC va aconseguir arrencar al PSOE en l'acord per a la investidura de Pedro Sánchez. De fet, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va demanar «desconfinar el diàleg» entre el Govern central i la Generalitat.

No obstant això, les presses d'ERC per recuperar aquest espai de negociació es ven veure contrarestades ahir per diferents veus de JxCat, que van qüestionar la utilitat d'aquesta taula de diàleg si no és amb certes condicions. El més explícit va ser l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que va advertir ERC que no té sentit reprendre els treballs de la taula de diàleg si no s'incorpora un mediador.

En una trobada informativa telemàtica organitzada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, l'Associació de Periodistes Europeus i l'Oficina del Parlament Europeu de Barcelona, Puigdemont va assegurar que «Pedro Sánchez és capaç de signar un paper amb un acord explícit sobre la reforma laboral i, hores després, desdir-se'n. Algú de debò creu que si arribem algun dia a un acord en una suposada taula de diàleg aquest senyor no farà el mateix? Han perdut molt del poc crèdit que tenien».

Segons l'expresident, Sánchez «sempre ha tingut una actitud d'engany» amb l'independentisme i, «si ha estat capaç de fer-ho amb un document signat amb Bildu, algú creu que ens hem de tornar a asseure, sense més garanties, a una taula de diàleg amb un aixecador de camises professional?».



Manca d'«astúcia»

També contundent es va mostrar l'exconseller i eurodiputat de JxCat Antoni Comín, que va afirmar que a ERC li va faltar «astúcia» a l'hora de negociar amb el PSOE a principis d'any, ja que va facilitar la investidura de Pedro Sánchez «a canvi de res». ERC va arrencar el compromís de posar en marxa una taula de diàleg que, segons Comín, «ja s'ha vist que políticament encara no és res».

Per part seva, ERC va defensar que el que necessita la taula de diàleg entre la Generalitat i l'Estat són «garanties de compliment» més que un mediador o relator. Fonts republicanes van destacar que la taula de diàleg ha de tenir «mecanismes propis» per comptar amb «garanties» i que això s'ha de tractar en la propera reunió que celebrin els governs català i espanyol. Les mateixes fonts van assegurar que sempre han exigit «garanties de compliment» i han recordat el compromís que qualsevol acord se sotmeti a votació de la ciutadania.