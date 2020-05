Els registres civils catalans han registrat 11.665 morts més durant l'estat d'alarma, un 96% més de l'habitual

Entre el 17 de març i el 23 de maig es van registrar 23.860 morts a Catalunya, un excés d'11.665 persones i del 96% respecte les 12.195 defuncions previstes en un any normal, segons el Sistema de Monitorització de la Mortalitat (MoMo) del Ministeri de Justícia, que recull les dades de gairebé 4.000 registres civils espanyols que comptabilitzen el 93% de la població, el 100% en el cas de Catalunya. L'excés de mortalitat és superior en dones que en homes, d'un 106% i un 88%, respectivament. La mortalitat dels majors de 74 anys ha pujat un 111% i la de les persones entre 65 i 74 anys ha crescut un 84%, mentre que la dels menors de 65 anys ha crescut un 33%.

En els últims dies s'han afegit uns 8.000 morts més a causa dels retards acumulats en alguns registres civils, sobretot el de Barcelona, que van estar diverses setmanes sense registrar defuncions al principi de l'estat d'alarma. Actualment, es considera que a Catalunya no hi ha cap retard en la notificació, mentre que altres autonomies com Cantàbria i Aragó ronden el 30% d'infranotificació i altres estan al voltant del 10%.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha constatat que entre el 13 de març al 22 de maig hi ha hagut "un excés important de mortalitat", un 55% superior a l'habitual, que s'ha centrat en el grup de persones més grans de 74 anys. De les 43.000 persones més que han mort durant aquest període de dos mesos, 35.500 eren d'aquesta franja d'edat avançada, ha explicat. En concret, han mort 120.851 persones, mentre que se n'havien previst 77.817.

Simón ha apuntat que prop de 28.000 són morts amb diagnòstic confirmat de coronavirus i ha apuntat que una part de les 15.000 restants d'aquest excés podrien ser víctimes indirectes del coronavirus. Per exemple, persones amb altres patologies amb una mortalitat elevada que no van "acudir a temps als hospitals" o víctimes de la saturació dels centres sanitaris.

"Tots hem estat testimonis també d'algunes situacions molt complicades a centres concrets, sociosanitaris, i que òbviament no afavoreixen la supervivència en un temps prolongat de la gent gran", ha dit Simón, que també ha admès que pugui haver alguns casos de persones que hagin mort per coronavirus sense confirmació amb una prova.



En el conjunt d'Espanya, l'excés del nombre de morts, entre el 13 de març i el 22 de maig, de més de 43.000 persones. Com és lògic bona part d'aquestes morts l'integren les més de 27.000 morts atribuïdes oficialment al coronavirus. Les altres 16.000 restants (fins a les 43.000) serien atribuïbles o bé a casos de Covid-19 no diagnosticats o bé a altres patologies.

El MoMo, que es nodreix de les dades incorporades pels registres civils a través de la seva aplicació Inforeg, reflecteix que en els moments més crus de la pandèmia es van observar un total de 120.851 morts, quan la xifra que s'estimava que es produiria era de 77.817. La diferència ascendeix en concret a 43.034 persones, de les quals 20.890 van ser homes i 20.638, dones.