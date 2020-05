El Registre Civil revela 43.000 morts més dels esperats a Espanya

El Sistema de Vigilància de la mortalitat diària (MoMo), gestionat des del 2004 pel Centre Nacional d'Epidemiologia de l'Institut de Salut Carlos III, ha reflectit en el seu últim balanç, donat a conèixer aquest dimecres, un excés de el nombre de morts a Espanya, entre el 13 de març i el 22 de maig, de més de 43.000 persones. Com és lògic bona part d'aquestes morts l'integren les més de 27.000 morts atribuïdes oficialment al coronavirus. Les altres 16.000 restants (fins a les 43.000) serien atribuïbles o bé a casos de Covid-19 no diagnosticats o bé a altres patologies.

El MoMo, que es nodreix de les dades incorporades pels registres civils a través de la seva aplicació Inforeg, reflecteix que en els moments més crus de la pandèmia es van observar un total de 120.851 morts, quan la xifra que s'estimava que es produiria era de 77.817. La diferència ascendeix en concret a 43.034 persones, de les quals 20.890 van ser homes i 20.638, dones.

En aquests dos mesos han mort 91.879 persones majors de 74 anys d'edat, el col·lectiu més afectat per la diferència entre les morts esperades, que eren 56.340, i les que van acabar produint-se. L'estadística de l'organisme xifra l'excés en un 63%, amb 35.539 defuncions.

Posada a el dia

L'augment en el nombre de defuncions s'ha disparat en aquesta última estadística que s'ha conegut per la posada a el dia dels registres civils, que han viscut moments d'un important col·lapse pel notable increment de morts registrat durant els dies més durs de la pandèmia. A aquesta circumstància també es va sumar que el nombre de funcionaris que acudien a treballar presencialment era sensiblement menor a l'habitual, en aplicació de les mesures adoptades en Justícia i tots els àmbits per frenar el nombre de contagis.

Fonts de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en la qual s'emmarca el Registre Civil, van assenyalar a El Periódico que durant els dies crítics es produïen unes 400 defuncions, quan l'habitual podien ser unes 70, i els pocs funcionaris que treballaven presencialment en aquell moment no podien fer més que expedir les llicències de defunció. La inscripció de la defunció en l'aplicació INFOREG, utilitzada pel 93% dels registres civils de tot Espanya, i les dades del arriben a l'MoMo s'ha pogut realitzar finalment aquests dies.

On aquesta situació de col·lapse va ser més greu va ser a Madrid i Barcelona, el que sembla lògic per la grandària de la seva població i per ser on amb més virulència va actuar el virus. Les dades ja estan pràcticament al dia, asseguren aquestes fonts. A això també ha contribuït que la justícia es troba en fase 2 de la desescalada i ja s'han incorporat pràcticament la totalitat de les plantilles que presten servei en els registres.

Afegeixen que en les seves dades no hi figura la causa de la mort des dels anys 90, quan es va procedir a retirar aquesta informació per evitar estigmatitzar els morts per una determinada malaltia sorgida en aquests anys, i que seran els epidemiòlegs i experts de l'Institut Nacional d' Estadística (INE) els que determinin finalment quant en l'excés de la mortalitat registrat pot atribuir directament a la covid-19 quan concloguin els estudis. L'INE treballa habitualment a un any vista per proporcionar una major exhaustivitat a les seves conclusions.

En aquest moment, insisteixen, les úniques dades vàlides sobre la incidència de la covid són els proporcionats pel Ministeri de Sanitat, que fins ara els xifra en més de 27.000.