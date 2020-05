Enagás fitxa Montilla i omple encara més el seu consell de polítics

L'expresident de la Generalitat José Montilla i exministre d'indústria s'incorporarà properament al consell d'administració de l'energètica Enagás. A banda de Montilla també s'incorporarà a l'exministre de Foment José Blanco i el científic Cristóbal Gallego després que la companyia hagi decidit ampliar el nombre de consellers. Enagás és el principal transportista de gas natural a Espanya i el Gestor Tècnic del Sistema Gasista. Compta amb presència a vuit països i cotitza a l'Ibex 35 des que el 2002 va sortir a borsa.

En els últims anys, el consell d'administració de la companyia s'ha omplert de polítics, la majoria vinculats al PP o al PSOE. Segons el darrer informe anual de remuneracions d'Enagás, la majoria de membres del consell perceben entre 160.000 i 190.000 euros (100.000 euros fixos, 35.000 en dietes, i de 20.000 a 40.000 euros per formar part d'alguna comissió) Per exemple, l'exministra d'Exteriors del PP Ana Palacio és actualment presidenta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions d'Enagás, i va ser ella qui va proposar els noms de Montilla i Blanco. Altres membres destacats del PP que formen part del consell són Isabel Tocino, exministra de Medi Ambient, o Antonio Hernández Mancha, Marcelino Oreja Arburua, fill de l'exministre popular.

El president del grup és Antonio Llardén, que va treballar per al govern socialista i va ser proposat per al càrrec per José Luis Rodríguez Zapatero. Altres membres del consell son Gonzalo Solana, que va presidir el tribunal de la Competència durant l'etapa d'Aznar, o Ignacio Grangel, que va ser assessor del ministeri d'Energia en l'executiu de Rajoy.