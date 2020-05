El Govern imposa abaixar les taxes universitàries més altes amb el rebuig de PNB i PP

El Ministeri d'Universitats marcarà un preu màxim de les taxes de grau: 18,46 euros per crèdit, el que suposa pagar 1.107 euros per un any de carrera. És a dir, es torna a les taxes de 2011 i obliga deu comunitats autònomes a abaixar les seves primeres matrícules. Sobre el paper aquesta reducció de preus -a Catalunya es desemborsa fins a 2.010 euros i a Madrid 1.440- va ser pactada aa la Conferència de Política Universitària amb les autonomies, però de facto no va ser així, hi va haver diferències, segons El País.

En una nota, el ministeri va vendre com un triomf haver «aprovat un nou model» de taxes, però en realitat es van posicionar en contra el País Basc, on governa el PNB amb el PSOE, i les autonomies gestionades pel PP llevat de Galícia, que té els preus més baixos d'Espanya i no es veu afectada pel model. És a dir, es van mostrar contraris Madrid, Múrcia, Castella i Lleó i Andalusia, indignades davant la falta de finançament.