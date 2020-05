Iglesias xoca amb Vox: «Voldrien fer un cop d'estat però no s'atreveixen»

El vicepresident segon del Govern espanyol, Pablo Iglesias, va afirmar ahir a la comissió de reconstrucció del Congrés dels Diputats que a Vox «li agradaria fer un cop d'estat però que no s'atreveixen, perquè per això a més desitjar-ho i demanar-ho cal atrevir-s'hi». Unes manifestacions que van provocar la reacció del portaveu de Vox al Congrés –present a la comissió-, que després de demanar la intervenció del president de la comissió, Patxi López, va acabar abandonant la sala.

Iglesias va fer aquestes manifestacions en resposta a la intervenció del portaveu del PP, Mario Garcés, que prèviament li havia retret els acords del seu govern amb Bildu i li havia preguntat si estava disposat a parlar amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.



«L'han votat molts espanyols»

En la seva resposta, Iglesias va defensar que el president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que compleixen condemna per l'organització de l'1-O, «són uns demòcrates que haurien de formar part del debat polític» sobre Catalunya. A més, va recordar que ell mateix els va visitar a la presó. El vicepresident va assegurar que «el govern complirà la llei agradi més o menys, però la meva posició la coneix». El vicepresident va afirmar que està disposat a dialogar amb qualsevol, «també amb Carles Puigdemont, perquè és el líder polític al qual voten molts espanyols i és un interlocutor». Va posar com a exemple d'aquesta voluntat de diàleg amb tothom la seva disposició a parlar també amb Vox. «Es pot imaginar l'opinió que tinc d'Espinosa de los Monteros i d'Abascal, però els han votat molts espanyols i encara que sembli que a vegades volen fer un cop d'estat abans que protegir la democràcia espanyola estic disposat a dialogar amb qualsevol».

Espinosa de los Monteros va demanar la intervenció del president de la Comissió, Patxi López, que li va respondre dient que Iglesias s'havi limitat a dir que li «sembla» que Vox vol fer un cop d'estat. «Alguns tenen la pell molt fina», va apuntar. Llavors Iglesias va perndre la paraula per dir «més clar» el que ja havia dit abans: A Vox, va afirmar, «li agradaria fer un cop d'estat però no s'atreveixen, perquè per això a més desitjar-ho i demanar-ho cal atrevir-s'hi». En aquest punt, Espinosa de los Monteros va agafar les seves pertinences, i Iglesias encara li va adreçar unes paraules: «Tanqui en sortir, senyoria».



«I tu més»

El president de la Comissió per a la Reconstrucció Social i Econòmica després del coronavirus del Congrés, Patxi López, es va veure obligat a intervenir després de la nova topada entre Vox i Unides Podem. «Ja està bé», va protestar, subratllant que si els polítics s'embranquen en el «i tu més», no serveixen «per a res».

Aquestes paraules van sollevar el vicepresident primer de la comissió i portaveu adjunt d'Unides Podem, Enrique Santiago, que és també el secretari general del PCE. Des del seu lloc en la Mesa presidencial es va queixar a López pel que considera «un greu insult» i va demanar intervenir. L'exlehendakari, molest, va qüestionarles formes del diputat.