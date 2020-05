L'adeu de Nissan pot afectar un 3% del PIB i uns 30.000 llocs de treball a Catalunya

El tancament de Nissan tindrà un impacte d'entre un 2,6% i un 3% del PIB, afectarà 425 empreses i eliminarà entre 20.000 i 30.000 llocs de treball, segons Pimec. Un cop dur per a la indústria catalana, i més encara en coincidir amb la crisi del coronavirus. El president de la patronal, Josep González, va lamentar la decisió de l'empresa japonesa i va assegurar que provocarà una xifra d'atur «molt preocupant». El tancament de les plantes de Nissan a Barcelona, oficialitzat ahir, deixa sense feina 3.200 treballadors directes i n'amenaça uns quants milers més, i va unir els governs espanyol i català en la recerca de sortides i en les crítiques a la firma nipona.

Complint-se els pitjors auguris, el conseller delegat de Nissan, Makoto Uchida, va anunciar des del Japó la intenció de tancar els tres centres a Barcelona –Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barça– a finals de desembre d'aquest any, mentre que es mantenen les plantes a Àvila (430 empleats) i Cantàbria (535).

El president de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, va comunicar als sindicats que s'ha pres aquesta decisió en no veure «cap solució viable de futur» per a aquestes instal·lacions, que han anat perdent models en els últims anys, deixant Zona Franca a un 20% de la seva capacitat màxima -d'uns 200.000 vehicles-. El tancament afectarà Zona Franca (fàbrica de furgonetes), Montcada (estampacions) i Sant Andreu (suspensions i bastidors), així com als centres d'R+D, recanvis, distribució i compres, també a la Zona Franca, àrees que sumen uns 3.000 treballadors.

L'impacte sobre l'ocupació serà, però, molt més gran, ja que es calcula que uns 20.000 llocs de treball indirectes, segons la Generalitat, depenen d'aquestes plantes, incloent proveïdors i subcontractes d'un sector clau a Catalunya, ja que representa el 10% del PIB.

Tant els sindicats com les administracions públiques es van rebel·lar contra la decisió final de la firma automobilística i van rebutjar l'argument utilitzat per anar-se'n de Barcelona, reivindicant la viabilitat de les plantes i recordant que havien presentat a Nissan un pla per revitalitzar que suposava ajudes per 100 milions d'euros. Segons Nissan, ni tan sols les ajudes que estaven disposades a posar Govern central i Generalitat permetrien donar un futur viable a la fàbrica.

El Govern també va rebutjar els plantejaments de Nissan i, mentre la consellera Àngels Chacón (Empresa) parlava de «deslleialtat» i fins i tot acusava la firma de «riure's de nosaltres», el vicepresident Pere Aragonès ha avisat que l'empresa «haurà d'assumir responsabilitats».El president de la Generalitat, Quim Torra, va avançar que farà tot el que estigui a les seves mans per evitar el tancament i va apel·lar al Govern central a sumar esforços demostrant «unitat institucional» amb aquest mateix objectiu.

La Generalitat, que ha donat 25 milions en ajudes públiques a Nissan en els últims 15 anys, compta amb que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, propietari dels terrenys on està assentada Nissan, col·laborarà per evitar aquesta crisi industrial, al temps que ha apel·lat a la unitat amb els ajuntaments afectats. En aquest sentit, el govern català assumeix que no podrà recuperar 22 milions en ajudes públiques concedides a Nissan durant els últims 15 anys.

Els treballadors de Nissan a Barcelona van rebre també la notícia com una galleda d'aigua freda i els sindicats van cridar a la mobilització i a mantenir la vaga indefinida iniciada el passat 4 de maig. El president de comitè d'empresa de Nissan a Barcelona, Juan Carlos Vicente, va culpar la multinacional de «deixar morir» les plantes catalanes i va assegurar que els treballadors «lluitaran» i mantindran en escac totes les administracions.