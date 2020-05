Twitter reprèn Trump per "apologia de la violència"

El marcatge de Twitter a Donald Trump segueix tot i l'ordre executiva que el president dels EUA ha signat contra les xarxes socials com a represàlia contra la xarxa de Jack Dorsey, que ha començat a avisar de les falsedats que contenen els tuits de Trump.



Poc després de la signatura d'aquesta ordre, Twitter ha amonestat per primera vegada un missatge de Trump, en què aquest descriu com "matons" als manifestants que durant els últims tres dies han sortit als carrers de Minneapolis, la capital de l'estat de Minnesota, per protestar per la mort de l'ciutadà de raça negra George Floyd en una detenció policial.



Les protestes han registrat episodis de saquejos en diversos centres comercials de la ciutat fins al punt que les autoritats de l'estat han activat el protocol d'emergència, incloent una autorització perquè la Guàrdia Nacional pugui assistir a les autoritats en el "restabliment de la seguretat i la calma a causa dels disturbis civils ".



"Si comencen els saquejos, comencen els trets"

I can't stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Poc després, Trump ha saltat a les xarxes socials per condemnar les accions dels manifestants amb un missatge publicat al seu compte de Twitter. "Aquests matons estan deshonrant la memòria de George Floyd i no deixaré que això passi. Acabo de parlar amb el governador (de l'estat) Tim Walz i li he dit que l'Exèrcit està amb ell fins al final. Assumirem el control si comencen les dificultats però quan comencen els saquejos, comencen els trets. Gràcies! ", ha escrit., que poden accedir de totes maneres a ell després d'acceptar l'advertència de la xarxa social: "Aquest tuit va incomplir les Regles de Twitter relatives a glorificar la violència. No obstant això, Twitter va determinar que pot ser d'interès públic que dit tuit romangui accessible ".Es tracta de la primera vegada que Twitter designa d'aquesta manera un missatge de el mandatari en la mateixa setmana que la companyia també va matisar altre missatge del president per desinformar sobre el vot per correu als Estats Units.