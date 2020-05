estat d'alarma JxCat i ERC exigeixen el retorn de competències per abstenir-se

JxCat i ERC exigeixen a Pedro Sánchez que retorni el poder de decisió al Govern de Quim Torra per a les fases de desescalada, a canvi de la seva eventual abstenció en la votació de la pròxima pròrroga de l'estat d'alarma, que l'executiu central vol fer durar un mes. Sánchez negocia amb els independentistes catalans, mentre que el PP ja s'ha negat a donar suport a la nova pròrroga i Ciutadans exigeix que sigui de menys de trenta dies.

En les últimes hores, representants d'ERC i també de JxCat han estat negociant per separat amb el Govern de Sánchez de cara a una nova pròrroga de l'estat d'alarma i, si bé no hi ha encara cap acord, les converses continuen obertes. A diferència de les setmanes anteriors, en les quals el seu «no» a l'estat d'alarma semblava inamovible, JxCat va posar ahir sobre la taula les seves condicions per tornar a l'abstenció.

La primera i més imprescindible d'aquestes condicions és la «modificació del règim d'autoritats competents», de manera que el president de la Generalitat, Quim Torra, quedi habilitat com a «autoritat competent» a Catalunya per gestionar la desescalada.

Per la seva banda, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va explicar que en aquest moment, després dels últims contactes amb representants del PSOE i del Govern, «no es donen les condicions» perquè els republicans tornin a l'abstenció. Per reconsiderar la seva negativa, ERC també reclama posar fi al «comandament únic» centralitzat i permetre que «el govern de la Generalitat pugui decidir sobre les pròximes fases del procés de desconfinament». En aquest sentit, els republicans consideren que aquestes decisions s'han de prendre des de Catalunya.