L'Estat autoritza l'obertura de piscines per ús esportiu a la fase 2

Sanitat ha decidit flexibilitzar les mesures de la fase 1 i la fase 2, que són les que es troben la majoria de territoris de l'Estat. Així ho recull aquest dissabte una publicació del BOE que, entre altres coses, autoritza l'obertura de piscines a les zones que estiguin a la fase 2 per la "pràctica esportiva individual, sempre sense contacte físic i mantenint les mesures de seguretat i protecció" i la distància de seguretat de dos metres. Segons el butlletí, quan la piscina es divideixi en carrils d'entrenament "s'habilitarà un sistema d'accés i control que eviti l'acumulació de persones" i, en qualsevol cas, s'haurà de "respectar el límit del 30% de capacitat d'aforament d'ús esportiu de cada piscina".

En les instal—lacions esportives cobertes es permet "la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguin desenvolupar per un màxim de dues persones" en aquelles modalitats que ho requereixin sempre que no comportin "contacte físic". A més, el Butlletí Oficial de l'Estat limita al 30% la capacitat d'aforament de les instal·lacions esportives" i exigeix tenir un sistema d'accés que eviti l'acumulació de persones.

Paral·lelament, una disposició final del BOE recull que en els territoris que estan en fase 1 es podran reobrir "tots els locals i establiments en els quals es desenvolupin actes i espectacles culturals" sempre que no superin el terç d'aforament autoritzat. Si són locals tancats, no hi podrà haver més de 30 persones i, si són a l'aire lliure, l'aforament màxim serà de 200 persones.