Nissan: Aragonès proposa entrar al capital de les empreses que reben ajudes

El vicepresident català i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha proposat articular de manera diferent les ajudes públiques que es concedeixen a les empreses, abandonant la via de la subvenció i apostant més per l'entrada en el capital per tenir més incidència en les decisions d'aquestes companyies. Aquesta va ser una de les reaccions destacades l'endemà que Nissan confirmés el tancament de les seves plantes a Catalunya. Mentretant, Govern central i Generalitat es reuniran la setmana que ve per intentar aconseguir que l'empresa faci marxa enrere en la seva decisió, i el comitè d'empresa de Barcelona avisa que només s'asseurà a negociar solucions que impliquin mantenir els llocs de treball i els centres de treball.

«Potser hauríem d'abandonar la idea de la subvenció i pensar en una entrada de capital conjunt per tenir més incidència sobre les decisions de les multinacionals, ja que demanen que hi hagi aportació pública», va dir en una entrevista a Rac 1 Aragonès. En aquest sentit, va posar com a exemple que a França l'Estat és propietari d'una part de Renault i això condiciona les decisions de la companyia.

Així, el vicepresident va defensar que les aportacions públiques siguin «molt més vinculants», i va recordar que el Govern va aportar uns 25 milions d'euros en ajudes públiques a Nissan en els últims 15 anys. També va admetre que és molt difícil que Nissan es quedi a Catalunya, i va considerar que es tracta de les decisions industrials més dures de les últimes dècades al país, «tot i que no deixarem de treballar per aconseguir-ho».

Després de la convulsió que va provocar dimecres l'anunci de Nissan que tancarà les seves plantes catalanes al desembre, entre elles la de la Zona Franca de Barcelona, ahir les administracions van insistir a no donar la batalla per perduda, tenint en compte que la sortida de la marca de Catalunya deixa en l'aire uns 25.000 llocs de treball, entre directes i indirectes, segons estimacions del comitè d'empresa i del Govern català.

La portaveu de Govern català, Meritxell Budó, va detallar a Onda Cero que el Govern està «treballant conjuntament» amb l'Executiu de Pedro Sánchez i va precisar: «La setmana que ve ens reunirem el Govern de Catalunya amb el Govern de l'Estat per treballar conjuntament de quina manera podem afrontar la possibilitat de revertir aquesta situació, parlant directament amb el Japó i el que faci falta», va indicar. La reunió, que Budó va dir que seria a Madrid, va ser un dels assumptes que van tractar dijous en conversa telefònica el president català, Quim Torra, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. Per la seva banda, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va explicar ahir que cal buscar «la millor col·laboració publicoprivada per donar continuïtat a Nissan». En declaracions a la Cope, Maroto va insistir que la indústria de l'automoció espanyola té factors diferencials i que hi ha oportunitats de desenvolupament en l'àmbit de la mobilitat sostenible, per a la qual el Govern farà una aposta clara.

Davant l'anunci de tancament de Nissan, alguns partits com la CUP o ERC han posat sobre la taula la possibilitat de nacionalitzar l'empresa, una opció que tant la consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, com la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ambdues de JxCat, veuen fora de lloc. D'altra banda, el ple de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar una moció d'urgència en solidaritat amb els treballadors de Nissan afectats.