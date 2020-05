Sanitat xifra en 27.125 els morts per coronavirus, quatre més que el total d'ahir i 43 en els últims set dies

El Ministeri de Sanitat xifra en 27.125 el total de morts per coronavirus, segons l'últim balanç d'aquest dissabte. Se sumen quatre morts al total publicat ahir i s'especifica que hi ha hagut 43 defuncions en els últims set dies. A Catalunya, la xifra total de morts és de 5.587, tres més que aquest divendres, dels quals 13 s'han produït en l'última setmana. En relació al nombre de positius confirmats, Sanitat els xifra en 239.228, 664 més dels comunicats ahir i 271 es van diagnosticar el dia previ. Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 2.825 diagnosticats en els set dies i 6.891 en les darrers dues setmanes.

A Catalunya, que continua amb el procés de validació, els casos totals sumen 59.003, 304 més dels comptabilitzats al total d'ahir (58.699). Del total, 88 es van diagnosticar el dia previ, 1.231 en els últims 7 dies i 3.050, en les darreres dues setmanes. 95 persones han iniciat símptomes en l'última setmana i 371, en els últims 14 dies.

En relació a les defuncions, de les 43 dels últims set dies, 13 s'han produït a Catalunya, 6 a Extremadura, 4 a Castella i Lleó, 4 a Madrid i 4 a Galícia. Hi ha set comunitats que no han tingut cap mort en l'última setmana.

Pel que fa als ingressos a l'UCI, l'informe xifra en 10 les entrades en Unitats de Cures Intensives en els darrers set dies -2 dels quals a Catalunya i 3 a Castella-la Manxa-. Hi ha dotze comunitats que no n'han tingut cap en l'última setmana.

Hi ha hagut 287 hospitalitzacions en els darrers set dies, la majoria (88) a Madrid. A Catalunya, n'hi ha hagut 73. En total, des que va començar l'epidèmia, hi ha hagut 123.987 hospitalitzacions i 11.404 ingressos a l'UCI.