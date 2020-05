ERC pacta amb el PSOE l'abstenció per allargar per sisè cop l'estat d'alarma

Al matí, ahir, el president de la Generalitat, segurament desconeixedor del que s'estava coent als despatxos de la seu d'ERC del carrer Villarroel, a Barcelona, llançava un advertiment que unes hores més tard es confirmaria infructuós: deia el president que es tornaria a oposar a una nova pròrroga –la sisena– de l'estat de l'alarma, una maniobra que Pedro Sánchez ja té al cap de fa dies amb l'objectiu que d'evitar que es descontroli la desescalada.



Torra, fora de joc

Així les coses, Torra reclamava el retorn de competències, 4.000 milions d'euros per a Catalunya –fa pocs dies el president elevava la xifra a 13.000 milions–i ampliar l'objectiu de dèficit fins al 0,2% i ERC tancava un acord amb el PSOE per renovar l'estat d'alarma per uns dies a canvi que la Generalitat cogestioni la desescalada. Els republicans li pispaven la cartera al president, un gest que aflora de nou que la coalició de Govern a Catalunya no passa per un dels millor moments.



A mitja tarda

Les primeres informacions que apuntaven cap a un pacte ERC-PSOE per allargar 15 dies l'excepcionalitat a Espanya arribaven a mitja tarda; l'acord es confirmava unes hores després, una vegada Esquerra havia reunit d'urgència la Permanent Nacional per deliberar a la seu central de Barcelona. Segons va transcendir, els republicans, a canvi d'abstenir-se al Congrés, van aconseguir arrencar al PSOE el compromís que es tracatarà de la darrera pròrroga i, a banda d'obrir la gestió de la desescalada a la Generalitat, ERC hauria aconseguit, d'una banda, que l'executiu català tingui veu i vot a l'hora de decidir com es gestiona el fons que la Unió Europea destinarà a la recuperació de la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la covid-19 i, de l'altra, explorar vies per veure de quina manera les autonomies poden aplicar l'Ingrés Mínim Vital.



De president a vicepresident

En aquest context, en la negociació s'hi van implicar directament el president espanyol, Pedro Sánchez, i el vicepresident català, Pere Aragonès. L'acord va ser debatut al matí per la direcció dels republicans i sotmès a consideració de la Permanent, òrgan en què hi són presents Oriol Junqueras i Marta Rovira, a la tarda. A l'espera de què faci aquesta vegada Ciutadans, partit que va ser clau per fer possible la cinquena pròrroga, que també va rebre el suport del PNB, l'entesa entre socialistes i republicans desglaça unes relacions que s'havien refredat moltíssim els últims dies. Demà dilluns l'executiva d'Esquerra haurà de ratificar l'acord. El pacte no va ser ben rebut per JxCat i fonts del Govern citades per El Periódico van apuntar que el president no se sent vinculat per aquest acord amb Sánchez i que no entenen com «el vicepresident d'un govern independentista contribueix a allargar la situació que impedeix tenir les competències».