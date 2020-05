Maten un noi a Detroit en la protesta antiracista per la mort de Floyd

La mort de l'afroamericà George Floyd dilluns passat en mans d'un agent de la policia de Minneapolis ha generat des de dimecres a la tarda una onada de protestes i aldarulls, que s'ha estès en diverses ciutats dels Estats Units. En la quarta jornada de disturbis, va morir un jove de 19 anys a Detroit després de ser tirotejat des d'un vehicle en marxa mentre participava en la protesta antiracista i contra la violència policial. Segons expliquen els mitjans nord-americans, el conductor va fugir i el noi va morir quan va ser ingressat a l'hospital. La policia de Detroit està investigant els fets, que van succeir poc abans de la mitjanit de divendres, i recull dades per localitzar l'autor del crim.

Divendres es va detenir Derek Chauvin, l'agent que va immobilitzar Floyd a terra amb el genoll al coll durant 7 minuts mentre aquest no deixava de repetir que no podia respirar, acusat d'assassinat en tercer grau i d'homicidi involuntari.

El governador de Minnesota, Tim Walz, i l'alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, van fer ahir una crida als ciutadans per cessar immediatament els disturbis derivats de les protestes per la mort de Floyd i avisaven que la violència podria repetir-se aquest cap de setmana, en el qual s'ha decretat l'estat d'alarma i el toc de queda. «Això ja no va de la mort de George Floyd ni de la injustícia que realment existeix: això ja es tracta del caos», va lamentar el governador; mentre que l'alcalde afegia: «Minneapolis, sé que estàs consternada, jo també ho estic, però hem de ser millors que tot això. No hi ha honor en cremar una ciutat. No hi ha orgull en un saqueig».

La policia ha començat a disparar gas lacrimogen i bales de goma contra els manifestants arran del saqueig de botigues i l'incendi d'un edifici a Minneapolis.



Aldarulls a la Casa Blanca

A Washington, les protestes van concentrar-se a l'avinguda Pensilvània provocant el tancament de portes de la Casa Blanca. En conseqüència, diversos periodistes que cobreixen la informació presidencial van quedar atrapats a la sala de premsa fins que les autoritats del Servei Secret dels EUA no van procedir a la seva obertura. Els manifestants van continuar la marxa cap al Capitoli.

El president Donald Trump no va trigar a carregar contra les protestes que hi ha arreu dels EUA per protestar contra la brutalitat policial. «Són una gran multitud professionalment organitzada. Si algú hagués creuat la reixa, els haurien saludat els gossos més viciosos i les armes més intimidadores que mai hagin vist. Així que podrien haver sortit molt malparats», va assegurar.

Trump també va lloar l'actuació del Servei Secret: «Gran treball el que ha fet el Servei Secret a la Casa Blanca. No només van ser professionals, sinó que van mantenir el cap fred. Van permetre que aquells 'manifestants' cridessin i s'enfadessin tot el que volguessin. Tots ells tenien molt poc a veure amb el record de George Floyd. Només hi eren per generar problemes».

Fins i tot, el president va descriure l'actuació dels seus agents de seguretat contra els manifestants: «Cada cop que algú es passava de la ratlla, es llançaven a sobre d'aquella gent amb tanta duresa que no sabien què els havia colpejat. El front (de seguretat) era reemplaçat per agents nous com per art de màgia». A banda de les converses amb alguns dels agents del Servei Secret. «Molts d'ells estaven esperant passar a l'acció: 'Posem als més joves davant, senyor. Els encanta i és un bon entrenament'», va arribar a dir.

Amb les protestes davant la Casa Blanca, Trump va retreure a l'alcaldessa de Washington D.C., Muriel Bowser, la seva manca de cooperació per no enviar, segons va dir el president, agents de la policia a protegir la seu de la Presidència del país. «Sempre demana diners i ajuda. No va permetre que la policia de D.C. s'hi involucrés. 'No és la seva feina'», comentava en boca de l'alcaldessa abans d'afegir amb ironia: «Molt maco».