Maduro anuncia una gran pujada de la benzina i obre la porta a cobrar en dòlars

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va anunciar que la gasolina passarà a costar 5.000 bolívars o 0,019 euros per litre, al mateix temps que va obrir la porta al cobrament en dòlars, una divisa que guanya cada vegada més terreny per a les transaccions diàries en el país. «La gasolina, subsidiada per al poble de Veneçuela, tindrà un cost de 5.000 bolívars el litre», va dir Maduro després de presentar un pla per flexibilitzar la quarantena pel coronavirus. El mandatari va explicar que el combustible s'expendrà amb aquest nou preu a 1.500 estacions de servei al llarg de el país a partir d'avui, quan comença un període de cinc dies de flexibilització de la quarantena. Amb tot, aquest preu de 0,019 euros només permetrà als conductors repostar 120 litres de gasolina per mes, en el cas de vehicles, i 60 en el cas de motocicletes. Si es supera aquest consum, els veneçolans hauran de pagar 0,50 dòlars per litre, una suma que serà la norma a 200 estacions «premium» del país.

Maduro no va explicar si el preu serà el marcador per als dos tipus de gasolina que es venen al país, de 91 i 95 octans. Aquesta mesura està inscrita en un «pla pilot» de 90 dies per adequar el cobrament de la gasolina. Durant la primera setmana, els conductors repostaran segons l'últim número de la placa.