Ábalos planteja poder viatjar entre províncies o CCAA en fase 3 des del 7 de juny

Control policial dels Mossos per evitar viatges no permesos.

Control policial dels Mossos per evitar viatges no permesos. Arxiu

Els desplaçaments entre províncies d'una mateixa Comunitat Autònoma o fins i tot entre autonomies que des del 7 de juny estiguin en fase III és una possibilitat que s'obre amb la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma, ha explicat aquest dilluns el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

"Es pot establir la mobilitat dins d'una mateixa Comunitat Autònoma o entre Comunitats Autònomes que estiguin en la mateixa fase", ha explicat Ábalos en una entrevista en TVE, recollida per Europa Press.

La sisena i definitiva pròrroga de l'estat d'alarma que el Govern sol·licitarà al Congrés dels Diputats preveu deixar en mans de les Comunitats Autònomes que entrin en la fase III (l'última prevista en el pla de transició) la durada i les condicions de la mateixa, excepte en el que respecta a la mobilitat, aspecte que seguirà controlant l'Executiu.

Ábalos ha explicat que si l'estat d'alarma acaba el 21 de juny per a tot el país no serà possible seguir restringint la mobilitat entre províncies com fins ara.

Però a partir del 7 de juny, amb l'última pròrroga, serà possible en aquells territoris que estiguin en fase 3, si així ho decideixen i l'evolució de l'epidèmia ho permet, que es pugui "establir un nivell de mobilitat bé dins d'una Comunitat Autònoma o fins i tot entre Comunitats que estiguin en una mateixa fase", ha precisat el ministre.