Donald Trump exigeix «més mà dura» per frenar els manifestants

El president dels EUA, Donald Trump, va exigir ahir als governadors del país una resposta més agressiva contra els manifestants, amb detencions i judicis inclosos, per «posar fi» a les protestes i disturbis per la violència policial contra els negres. «Aquest és un moviment que si no li posen fi, empitjorarà més i més. L'únic moment en què triomfa és quan vostès són febles, i la majoria de vostès són febles», va dir Trump durant una trucada telefònica amb els governadors dels diferents estats de país.

«Han d'arrestar la gent, han de seguir la pista a la gent, han de ficar-los a la presó durant deu anys i mai veuran aquest tipus de coses de nou», va subratllar Trump, segons una gravació de la conversa privada obtinguda per la cadena CBS News i confirmada per altres mitjans. El mandatari es va queixar que els governadors «no estan fent ús» dels militars per reprimir les protestes, en aparent referència als reservistes de la Guàrdia Nacional que han activat diversos estats. «Han de dominar-los (els manifestants), si no els dominen, estan perdent el temps. Els passaran per sobre i vostès semblaran una colla d'idiotes. Han de dominar la situació», va insistir Trump. «Quan altres països veuen això, diuen: guau, realment són uns pusil·lànimes (els líders dels EUA). I no podem ser uns pusil·lànimes. Tenim tots els recursos, no és com si no els tinguéssim. Així que no entenc el que estan fent vostès», va continuar. Les paraules del president van deixar gelats alguns dels participants en la trobada, un dels quals va descriure el to que va adoptar el mandatari com a «desequilibrat», segons CBS News.

Les protestes van començar després de la mort fa una setmana a Minneapolis de l'afroamericà George Floyd, després que un policia blanc l'immobilitzés, ja emmanillat, amb el genoll al coll durant diversos minuts, malgrat els seus precs que no podia respirar.

Encara que les manifestacions solen començar en un ambient pacífic, moltes han derivat després en disturbis i incidents amb les forces de seguretat, tot i la declaració del toc de queda a almenys quaranta ciutats del país i l'activació de la Guàrdia Nacional a quinze estats i a Washington, on les principals protestes s'ha concentrat davant la Casa Blanca. A Nova York, l'alcalde Bil de Blasio va reconèixer que la seva filla Chiara està entre les detingudes i que estudiarà implantar el toc de queda.



«Valentes» i «inspiradores»

L'expresident dels Estats Units Barack Obama va qualificar ahir de «valentes» i «inspiradores» les protestes desfermades per tot el país després de la mort de George Floyd a Minneapolis, que es desenvolupen en la seva «aclaparadora majoria» de manera pacífica, i confia que serveixin com a catalitzador del «canvi real», tant en l'àmbit policial com en el polític.

Obama, que ja divendres va demanar combatre la discriminació en el seu primer missatge després de la mort de Floyd -que avui serà enterrat- durant una detenció a mans d'un policia blanc, va assegurar que les mobilitzacions intensificades durant el cap de setmana evidencien una frustració «autèntica i legítima» després de «dècades» de males praxis en l'administració. Sense al·ludir directament a les crítiques de l'actual mandatari nord-americà sobre els manifestants, Obama va destacar que «l'aclaparadora majoria dels manifestants són pacífics, valents responsables i inspiradors».



Nova autòpsia

D'altra banda, l'autòpsia encarregada per la família de George Floyd conclou que l'home, de 46 anys, va morir d'asfíxia en el lloc de la detenció. Aquesta afirmació contradiu la versió policial i es basa en una autòpsia privada realitzada a petició de la família. L'asfíxia, segons aquesta font, va ser provocada per una compressió continuada del coll i l'esquena que van provocar una falta de reg sanguini al cervell.