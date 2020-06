Una regidora malaguenya del PP segueix un ple des d'una gandula a la platja

El Partit Socialista de Torrox ha denunciat a les xarxes socials que la regidora d'Hisenda a l'Ajuntament de Torrox, Paola Moreno, ha assistit al ple telemàtic que s'ha celebrat aquest dilluns a la Mancomunitat de la Costa del Sol-Axarquía des d'una gandula a la platja.

El PSOE no se'n sap avenir i recorda que la regidora cobra uns 100 euros per assistir a ple. Per al PSOE, el fet que no hagi tingut inconvenient a assistir des d'una gandula a la platja suposa una falta de respecte cap al poble que representa enmig d'una crisi com la de la Covid-19.

Per al secretari general del PSOE de Torrox, Juan Manuel Cortés, l'actitud de la regidora d'Hisenda de Torrox danya la imatge de la classe política. "El pitjor és que no és la primera vegada que passa i ni serà l'última. Aquí ens tenen acostumats a això".

Els socialistes recorden que aquesta edil ja va sortir als mitjans de comunicació en l'àmbit nacional per anar a supermercat a comprar i recollir els seus fills de l'escola amb un vehicle municipal.

Paola Moreno no només és regidor d'Hisenda de Torrox, sinó també tinent d'alcalde, explica Juan Manuel Cortés, pel que la seva actitud danya la imatge de l'Ajuntament i fins i tot de la Mancomunitat de la Costa del Sol-Axarquía.

"En aquest ple també ha estat l'alcalde de Torrox, Óscar Medina, que li podia haver dit alguna cosa en privat però aquesta és l'actitud de l'PP al municipi torroxeny. Ens sembla una irresponsabilitat i una falta de respecte. Cal saber estar en els llocs i l'actitud de Paola Moreno no només hauria de ser qüestionada pel regidor torroxeny sinó també en el si de la Mancomunitat perquè indubtablement danya la seva imatge".

Per, la regidora i tinent alcalde de Torrox, Paola Moreno, es tracta d'una jugada de l'oposició que no troba altra cosa per criticar de la seva gestió al consistori torroxeny.

Segons Paola Moreno, "hi ha hagut altres regidors que han assistit a la plena des d'un cotxe, o que fins i tot tenien la pantalla enfocada al sostre i no se sabia qui estava a l'altre costat i fins i tot hi ha hagut regidors de PSOE que no tenien fons de pantalla i no se sabia quines persones hi era".

Moreno ha explicat a Diari de Màlaga que ha volgut complir amb la seva "responsabilitat política." A les 15.30 hores me n'he anat amb els meus fills a la platja, al passar a la segona fase, premiant pel bon comportament que han tingut durant el confinament i és veritat que a les 17.00 hores hi havia una reunió de ple de Mancomunitat i des de la gandula a la qual estava he volgut complir amb la meva responsabilitat política i en tot moment he estat atenta a la reunió".

"Podia no haver-hi assistit però sempre intento complir amb la meva responsabilitat. Potser haurien de donar explicacions que han assistit sense mostrar el seu rostre perquè a mi se m'ha vist en tot moment que estava prestant atenció i no estava jugant amb els nens a la platja. Aquí veiem Irene Montero amb els seus fills passejant per tot arreu i no passa res però a mi m'han enxampat a la platja i ja està", ha aprofundit.

Paola Moreno ha insistit que ha intentat conciliar la vida familiar amb la seva vida política. "Precisament, quan anava a començar la reunió li he dit al meu marit que agafés als nens i s'anés amb ells a la vora per poder estar atenta a la plena".

L'edil ha reiterat que no ha fet res dolent encara que vist l'enrenou mediàtic que s'ha format intentarà evitar aquest tipus de situacions en el futur. "La gent de Torrox em coneix i coneix la meva feina. A la primera legislatura vam governar en minoria i aquesta segona hem aconseguit la majoria absoluta una cosa que no havia aconseguit cap partit".

Paola Moreno insisteix que és mare i regidora i recorda que fa anys, sent regidora d'Infraestructures i Serveis Operatius, el van acusar d'anar a supermercat amb el cotxe del parc mòbil municipal, "quan venia de veure una obra al camp i, de camí a casa, vaig parar un segon a comprar bolquers perquè el meu marit m'havia cridat per dir-me que s'havien acabat. Havia estat mare recentment i vaig parar de camí a casa, a dos quarts de quatre de la tarda. Quina mare no hauria fet el mateix?".

En el ple s'han tractat assumptes com la cessió de les partides de turisme a socorrisme i mesures per fer front a l'Covid-19 a les platges i sobre l'oportunitat de fer una fusió mixta de l'empresa pública d'aigües de l'Axarquía, Axaragua.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus