El govern espanyol i Cs pacten el 'sí' a la sisena pròrroga de l'estat d'alarma

El govern espanyol i Cs han pactat el 'sí' a la votació de la sisena pròrroga de l'estat d'alarma fins al 21 de juny, segons fonts de la Moncloa i de Cs. La formació liderada per Inés Arrimadas tornarà a donar suport a la mesura aquest dimecres i, d'aquesta manera, juntament amb el 'sí' del PNB i l'abstenció d'ERC, l'executiu de Pedro Sánchez es garanteix l'aprovació. A canvi, el govern espanyol s'ha compromès a incloure al decret mesures "idèntiques" per a tot Espanya "sense perjudici de la progressió sanitària de cada territori" i a presentar abans del 15 de juny una regulació de la sortida de l'estat d'alarma per als territoris que l'assoleixin. Caldrà veure com afecta això a l'acord amb els republicans.

El govern espanyol va pactar amb ERC la cessió de la gestió de la desescalada a les CCAA quan els territoris passin a la fase 3.

Cs també ha acordat que Sánchez aprovi un pla de reactivació del turisme abans del 15 de juny que comptarà amb una línia d'avals de l'ICO de 2.500 MEUR per garantir la liquiditat del sector i 151 milions d'euros d'inversió en la transformació i digitalització.