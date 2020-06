Interior admet ara que va cessar a Pérez dels Cobos per no comunicar actuacions

El Ministeri de l'Interior ha admès que el cessament del coronel Diego Pérez dels Cobos com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid es va produir per haver incomplert el procediment de comunicació d'actuacions, encara que puntualitza que aquesta comunicació havia de ser "només als efectes de coneixement, no del contingut de les mateixes".



Així ho ha manifestat el departament que dirigeix Fernando Grande Marlaska arran d'una informació publicada per El Confidencial, que recull la proposta oficial de destitució que realitza la directora de la Guàrdia Civil, Maria Gámez. Pérez dels Cobos va ser rellevat de forma fulminant del seu càrrec com a cap de la Comandància de Madrid enmig de la investigació judicial sobre la manifestació del 8M i la resposta inicial a la pandèmia de coronavirus.



El Ministeri insisteix que no va demanar detalls ni accés a l'informe, lamenta que es filtrés i defensa l'exigència de "les més altes cotes de neutralitat, professionalitat i comunicació" per a un càrrec com el que exercia el coronel Pérez dels Cobos.



En l'escrit oficial de cessament es precisa que la pèrdua de confiança es produeix perquè el coronel no va informar del "desenvolupament d'investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil, en el marc operatiu i de Policia Judicial, amb fins de coneixement".



"Només a l'efecte de coneixement, no del contingut"

Filtracions

PP, Vox i Cs demanen la dimissió de Marlaska

Nunca hagas una pregunta cuya respuesta no sepas de antemano. Ahora ya sabéis todos porque no me contesto el indigno Ministro Marlaska @interiorgob. Caerá por sus subordinados. pic.twitter.com/nAffuQfRJ0 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 2, 2020

Després d'aquesta informació, fonts del Ministeri de l'Interior han assenyalat que el cessament es produeix per una pèrdua de confiança derivada "entre d'altres, perquè es va incomplir el procediment de comunicació d'actuacions,, que es deu a la direcció de la Guàrdia Civil a través de la cadena de comandament"."El cessament del coronel Pérez dels Cobos, tal com s'ha explicat en reiterades ocasions, s'emmarca en el procés dei es concreta, com s'explicita en la proposta de cessament, per una pèrdua de confiança derivada, entre d'altres, perquè es va incomplir el procediment de comunicació d'actuacions, només als efectes de coneixement, no del contingut d'aquestes, que es deu a la direcció de la Guàrdia Civil a través de la cadena de comandament", han assenyalat des del departament que dirigeix Grande-Marlaska.Segons Interior, el document amb caràcter reservat en el qual la directora de l'Institut Armat proposa el cessament de Pérez dels Cobos "acredita, a més, que". Això mateix va ser el que va defensar divendres al Senat Grande-Marlaska.Un informe que, continua Interior, ". "La confiança és un element nuclear en un càrrec com el que ocupava el coronel, pel qual va ser nomenat de forma discrecional, i que per al que es necessiten les més altes cotes de neutralitat, professionalitat i comunicació. Sense aquests elements, no pot desenvolupar el treball diari de forma òptima", conclou Interior.El cessament de Pérez dels Cobos es va fer públic el dilluns 25 de maig i va implicar la dimissió un dia després el director adjunt operatiu (DAO), tinent general Laurentino Ceña, avançat uns dies el seu relleu en el lloc de màxima aspiració de l'Institut Armat, previst per al 2 de juny. També aquesta setmana va ser rellevat l'altre tinent general al front de les qüestions operatives del Cos, Fernando Santafé, Comandament d'Operacions.per "mentir" sobre la destitució del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos, després de conèixer una informació publicada avui.El president de PP, Pablo Casado , ha exigit el "cessament immediat" de Marlaska perquè considera "gravíssim" el seu comportament, ja que, d'acord amb la informació d'avui, "el Govern confessa que va cessar a un coronel de la Guàrdia Civil per no filtrar la investigació del 8M i complir una instrucció judicial".I a més, segons assenyala en un tuit, "Sánchez va mentir en roda de premsa als espanyols i Marlaska al parlament reiteradament".adverteix en un tuit que "mai facis una pregunta la resposta no sàpigues per endavant" i conclou: "Ara ja sabeu tots perquè no em contesta l'indigne ministre Marlaska", a qui augura que "caurà pels seus subordinats".Mentrestant, el president del partit, Santiago Abascal, s'ha limitat a posar en Twitter la paraula "Delinqüents!", Al costat d'una foto del document publicat avui, sobre el qual el portaveu de Vox.Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans, Edmundo Bal, assegura que la informació d'El Confidencial "prova que Marlaska ha mentit als espanyols i efectivament el coronel Pérez dels Cobos va ser destituït per negar-se a complir una ordre il·legal", cosa que "és inadmissible ".