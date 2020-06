Una jove mor ofegada en el primer dia de bany a les platges valencianes

Una dona de 35 anys ha mort aquest dilluns cap a les 14.30 hores després de ser rescatada de l'aigua a la platja del Campello (Alacant), segons han informat a Europa Press fonts municipals.

Les hipòtesis apunten que la dona ha quedat atrapada per un remolí. Els equips d'emergències han atès la dona, que no obstant això ha acabat morint.

Les mateixes fonts han detallat que el servei de socorrisme no s'activa fins al dia 19, i per això han reclamat responsabilitat a cada ciutadà per saber en quina situació està la mar i la seva condició física.

Així mateix, avui mateix, una altra dona de 22 anys ha estat rescatada també de l'aigua a la platja de Sant Joan a Alacant.

El rescat s'ha produït cap a les 10.45 hores quan la dona ha tingut dificultats per sortir de l'aigua quan s'estava banyant. Els efectius d'emergències d'Alacant han auxiliat a la jove i s'ha mobilitzat mitjans sanitaris, tot i que finalment no ha estat necessari que intervinguessin.