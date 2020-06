El PP no aclareix si avalarà l'ingrés mínim vital mentre Cs deixa entreveure el seu suport

La reacció dels partits de l'oposició a la publicació en el Butlleí Oficial de l'Estat (BOE) de la norma que regula l'ingrés mínim vital va ser ahir diversa i, en ocasions, poc clara. Així, mentre el PP va dir primer que l'avalaria per després aclarir que en tot cas no s'hi oposarà, Cs va deixar entreveure el seu suport i Vox mostrava la seva rotunda oposició.

Així, el PP va demanar la compareixença del ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, al Congrés perquè expliqui amb detall la mesura. El PP va registrar la petició de compareixença a la Comissió de Treball, Inclusió i Seguretat Social del Congrés després que al llarg del dia no aclarís si votarà a favor o s'abstindrà en la convalidació d'aquest decret llei. El vicesecretari de Participació del partit, Jaime de Olano, va avançar al matí que donarien el «sí» a aquesta renda i hores després la vicesecretària de Política Social, Cuca Gamarra, va puntualitzar que el grup parlamentari analitzaria «en profunditat» aquesta nova llei.

Paral·lelament, Ciutadans està obert a donar suport a l'ingrés mínim vital però vol que es tramiti com a projecte de llei per millorar aquesta proposta. «Ningú es pot quedar enrere en aquesta situació catastròfica», va destacar el portaveu adjunt de Cs al Congrés, Edmundo Bal. «Se'ns posen els pèls de punta amb les imatges de la gent fent cua a Aluche per aconseguir una bossa de menjar», va assenyalar Bal.

Per part seva, Vox va mostrar el seu «rebuig» a l'ingrés mínim vital perquè, segons va denunciar, ha generat un «efecte crida» a la «immigració il·legal». No obstant això, el decret que regula aquesta prestació indica que només poden accedir-hi els estrangers amb residència legal a Espanya d'almenys un any en el moment de la sol·licitud. El portaveu i eurodiputat de la formació, Jorge Buxadé, va criticar una mesura que, segons la seva opinió, «és antinacional» perquè lliura a algunes autonomies la seva gestió i que «cronifica i vulnerabilitza» la població perquè és «permanent» i no excepcional.

En aquest sentit, Escrivá va assegurar que és «completament fals» que l'ingrés mínim vital hagi de generar «un efecte crida» a la immigració il·legal. «La informació és completament falsa. No és possible a Espanya per la llei d'estrangeria», va aclarir.