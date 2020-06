Sanitat diu que fins a la nova normalitat no hi haurà mobilitat entre CCAA tot i que elles «decidiran» en la fase 3

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, diu que no es preveu mobilitat entre CCAA fins a la nova normalitat, tot i que admet que les decisions en aquesta matèria les podran prendre les autonomies a partir de la fase 3, inclosa la durada d'aquesta etapa. Illa també ha precisat que els presidents de les comunitats no "proposaran" passar a la nova normalitat sinó que "decidiran" quan s'avanci en aquesta etapa final. En aquest sentit, ha defensat la tasca que les CCAA han fet fins ara i ha dit que la seva actitud ha estat sempre "adequada" a l'hora de proposar els canvis de fase. El ministre també ha explicat que estan treballant per "trobar les eines necessàries" per a la nova normalitat".

Illa ha dit que la governança "plena " que exerciran les CCAA no exclourà que comptin amb el suport del govern espanyol en l'adopció o l'assessorament en la presa de decisions.

