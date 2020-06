De Toledo recorrerà al TC perquè figuri «fill de terrorista» en el diari de sessions

La portaveu de l'PP recalca que aquestes paraules, amb les quals es va referir a Pablo Iglesias, «no són un insult»

La portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha assegurat aquest dimarts que està disposada a recórrer a el Tribunal Constitucional si es modifiquen en el diari de sessions de la Cambra Baixa les paraules "fill d'un terrorista", amb les quals es referir a el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias.

En una roda de premsa telemàtica, ha informat que aquest dilluns va mantenir una conversa amb la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, en què va apel·lar a la seva "responsabilitat personal" perquè es mantingui, sense cursives ni claudàtors, aquesta expressió, que no és un "insult" sinó un "fet", ha reiterat, per la qual cosa reclama el seu dret a dir "la veritat".

I ha anunciat que aquest dimarts preveu presentar un escrit al Congrés "exigint" que no es retiri del diari de sessions l'expressió utilitzada sobre Esglésies, perquè les paraules d'un diputat "no poden estar segrestades" i tampoc quedar reflectides en cursiva o entre claudàtors, "que són com esposes".

Sobre la reacció que aquest enfrontament amb Iglesias ha tingut en el partit, on ha rebut crítiques públiques però també de caràcter anònim, Álvarez de Toledo ha assegurat que se sent "recolzada" per la direcció del partit i ha instat a debatre en públic aquestes qüestions , si algú té algun retret.

En aquest sentit, s'ha referit a les paraules del president de la Xunta i del PP gallec, Alberto Núñez Feijóo, a qui ha "agraït" que s'hagi identificat públicament, encara que no comparteix la seva valoració, igual que tampoc altres crítiques sense identificar , que ha dit que no li preocupen.

Ha assegurat que no ha rebut del president del partit, Pablo Casado, "queixa ni cap discrepància" i que tampoc s'ha plantejat posar el seu càrrec a disposició del partit per aquesta qüestió, perquè no el veu "rellevància".

Tampoc ha pensat a deixar el càrrec de portaveu del partit en anteriors ocasions en què el seu comportament ha generat polèmica. "El dia que me'n vagi me n'aniré: les coses es fan així en política. El dia que un vol marxar se'n va i anuncia que se'n va, no es queda amagant ni jugant", ha conclòs.