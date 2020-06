Alemanya permetrà als seus ciutadans viatjar per la UE, però no a Espanya ni Noruega

El ministre d'Afers Exteriors alemany, Heiko Maas, ha anunciat avui que Alemanya aixecarà el pròxim dia 15 la recomanació de no viatjar a l'estranger a causa de la pandèmia del coronavirus, tot i que la mantindrà encara per a Espanya i Noruega.

"Espanya i Noruega permetran l'ingrés de turistes previsiblement una mica més tard, i un cop prenguin la decisió, l'aplicarem immediatament", ha precisat el ministre sobre la decisió alemanya d'aquest dimecres.

D'aquesta manera, aquesta advertència global de no viatjar, vigent des de mitjans de març, quedarà aixecada a mitjans d'aquest mes per 25 dels 26 socis de la Unió Europea (UE), així com tres dels quatre associats a l'espai Schengen -, en aquest cas Islàndia, Suïssa i Liechtenstein-, a més del Regne Unit.