Casado acusa Sánchez «d'esborrar morts» com «els totalitaris» i diu que el virus són «les seves polítiques»

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'actuar com "els totalitaris" "esborrant morts". Al torn de rèplica, Casado ha afirmat que han tret morts per "poder venir aquí a treure pit i dir que hi ha 0 morts" i que són els seus propis ministeris els que es contradiuen amb les xifres. "Vostès no han pogut fer les coses pitjors", li ha dit. Casado també ha afirmat que "en aquesta pandèmia el virus són les seves polítiques" i que l'executiu no pot parlar de "concòrdia" mentre pacta amb "defensors d'etarres i supremacistes". "Deixi de mentir i de perjudicar Espanya", li ha reclamat.

En relació a Marlaska, el líder del PP ha afirmat que Sánchez intenta tapar els seus "escàndols amb els seus ministres": "S'agafa abans un mentider que a un coix".

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus