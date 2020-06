Detingut l'actor Nacho Vidal per la mort d'un fotògraf en un ritual xamànic

L'arxiconegut actor de cinema porno Nacho Vidal, així com un empleat i una familiar seva, han estat detinguts per la mort del prestigiós fotògraf de moda toledà establit a València José Luis Abad durant un ritu per desintoxicar-se de les drogues mitjançant l'administració d'un verí obtingut del gripau bufo a què denominen la molècula de Déu. La mort es va produir al juliol de l'any passat, a la casa de camp que Vidal té a Enguera, i l'equip de Policia Judicial de Xàtiva ha precisat mesos per provar els fets i detenir l'actor i als seus suposats còmplices.

Els tres van ser detinguts dijous passat i divendres, la jutgessa d'Instrucció número 2 de Xàtiva, que dirigeix ??la investigació des dels seus inicis, els va prendre declaració. Tant Nacho Vidal com els altres dos imputats han quedat en llibertat provisional, sota l'acusació d'un presumpte delicte d'homicidi imprudent, a l'espera de judici. La magistrada els va retirar als tres els passaports i tenen l'obligació de presentar-se periòdicament davant la jutge.

José Luis Abad, que va ser col·laborador de la revista de moda Urban VLC de Premsa Ibèrica, va morir el 28 de juliol al matí, mentre era sotmès al ritu del gripau bufo que certes corrents xamàniques vinculen amb un viatge astral i mental amb poders curatius durant el qual qui el practica es cura de les seves addiccions o millora algun aspecte de la seva vida.

José Luis va patir un infart de miocardi que li va provocar la mort en minuts, però, malgrat les seves convulsions i l'asfíxia evident del fotògraf, completament morat i rígid a terra, cap dels presents va intervenir ni va cridar el servei mèdic d'emergències, segons consta en l'atestat entregat a la jutge, el que finalment els ha valgut la detenció per homicidi imprudent.

Va ser la família de la víctima qui, des del primer moment, va instar la investigació, que en els primers moments va ser tractada com accidental.

L'actor porno, que assegura haver sotmès a José Luis Abad al ritu de manera desinteressada i per l'amistat que l'unia a una cosina seva, ja havia realitzat amb anterioritat aquest tipus de pràctiques, segons declararia ell mateix davant la Guàrdia Civil.

Les detencions que han culminat l'operació havien de ser practicades el març passat, però l'estat d'alarma i l'obligat confinament l'han retardat fins ara, segons fonts jurídiques.

La molècula de Déu

El ritu del gripau bufo consisteix a fumar bufantoína, el verí extret del gripau de Sonora o Bufo Alvarius, un dels al·lucinògens més potents de quants es troben a la natura. La substància que conté l'amfibi, 5-MeO-DMT, és una droga que se sol comercialitzar per internet i en els últims anys aquesta cerimònia de sanació que procedeix de Mèxic, principalment de l'estat de Sonora, s'ha estès per tot el món, sobretot en determinats cercles.

El 'viatge' iniciàtic i curatiu dura entre 15 i 20 minuts i produeix importants alteracions com taquicàrdia, pèrdua de coneixement i, en ocasions, la mort. La bufantoína es troba només en una de les 463 varietats de gripau que hi ha al món, el Bufo alvarius, i és extreta de les seves glàndules paròtides. Durant la cerimònia, es fuma cristal·litzada en una pipa de vidre amb propòsits curatius o simplement al·lucinògens.