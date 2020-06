Interior admet que Marlaska va destituir Pérez de los Cobos per no informar-lo d'actuacions

Una nota de la directora general de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, va deixar ahir el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una posició molt delicada, en justificar el cessament del coronel Diego Pérez de los Cobos en el fet que no informés del desenvolupament d'investigacions de l'institut armat «amb fins de coneixement». Interior va acabar admetent que el cessament va ser provocat per una manca d'inforamció sobre actuacions, contradint així les explicacions del ministre.

La nota, que té caràcter reservat i va dirigida al secretari d'Estat de Seguretat, no coincideix amb les explicacions que va donar la passada setmana el ministre, que va emmarcar el cessament en una reestructuració de la cúpula del cos, en un «nou impuls», i, si bé va argumentar la «pèrdua de confiança» en De los Cobos, el va desvincular de l'informe sobre la manifestació del 8-M que va fer la Guàrdia Civil en funcions de policia judicial.



Marlaska descarta dimitir

Després de la difusió d'aquest ofici, publicat per El Confidencial, el Govern va mostrar un ferm suport al ministre d'Interior, que va descartar amb la mateixa rotunditat que tingui intenció de dimitir, perquè -segons va dir en el ple del Senat- ni ell ni ningú del seu equip van portar a terme cap ingerència en la investigació de la Guàrdia Civil sobre el 8-M.

L'oposició, per contra, va exigir la seva dimissió, i concretament PP, Vox i Ciutadans van plantejar iniciatives per reprovar-lo al Congrés. «Collons, que em va mentir; que em va mentir a mi i va mentir tots els espanyols en seu parlamentària», va afirmar el senador del PP Fernando Martínez Maillo.

La polèmica es deu al fet que en la seva última compareixença al Senat, el ministre va assenyalar que «ni aquest ministre, ni ningú del Ministeri ni de la Direcció General de la Guàrdia Civil ha sol·licitat al senyor Pérez de los Cobos ni l'informe ni l'accés al contingut de l'informe». Un missatge que van mantenir Interior i la resta de l'executiu, ja que la nota al·ludeix al fet que Pérez de los Cobos no va informar «del desenvolupament d'investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil, en el marc operatiu i de policia judicial, amb fins de coneixement». És a dir, a l'aleshores cap de la Comandància a Madrid no se li va demanar el contingut de l'informe, però sí havia d'informar de les investigacions que hi hagués en marxa.



Aspectes comunicats

Segons el Ministeri, Pérez de los Cobos va comunicar inicialment que la jutge l'havia comissionat com a Policia Judicial per a la investigació del 8-M i va informar més endavant que la magistrada li va demanar aturar les actuacions durant l'estat d'alarma.