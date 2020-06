El jutge rebutja arxivar la causa per l'actuació de la Policia Nacional a Barcelona durant l'1-O

El jutge que investiga l'actuació de la Policia Nacional a Barcelona durant l'1-O ha rebutjat per «prematura» la petició de la Fiscalia d'arxivar el cas excepte per a sis agents. A més de descartar l'intent del fiscal de donar per acabada la causa, el magistrat apunta cap al final de la instrucció d'una causa complexa que s'allarga més de dos anys i mig. Segons eldiario.es, el jutge Francisco Miralles constata que, a dia d'avui, no s'han trobat indicis d'una «ordre concreta d'actuar amb especial violència» per part dels caps polítics del Ministeri d'Interior o dels màxims comandaments operatius als seus subordinats.

L'apreciació de l'instructor enllaça amb el fet que dels més de 50 agents imputats en la causa els de major rang són els vuit inspectors caps d'unitat que van dirigir l'operatiu sobre el terreny. Malgrat les intencions d'algunes acusacions de ferits per imputar-los, la condició en la causa de l'ex-número dos del Ministeri, José Antonio Nieto, i del coordinador del dispositiu, el coronel Diego Pérez de los Cobos, no ha anat mai més enllà que de la de testimonis.

Si bé no veu motius per anar més amunt en la cadena de comandament, el jutge no té cap dubte que els votants «en múltiples casos van ser tractats amb absoluta falta de consideració no només a la seva integritat física, sinó a la seva pròpia dignitat» per part dels policies. Recorda en aquest sentit que consten en la causa gairebé 300 informes de lesions.

«Són múltiples les imatges de persones arrossegades per terra de qualsevol manera, els cabells o des de la mandíbula, llançats escales avall, trepitjats per agents, ignorats un cop presenten ferides de consideració, sense entrar en els insults que alguns ciutadans denuncien haver rebut», afegeix.

El jutge realitza aquestes consideracions per rebutjar l'argumentació del fiscal, que demanava descartar el delicte contra la integritat moral en mancar el «desplegament de la força» policial d'«intensitat i gravetat suficient».