L'AVLO, l'AVE de baix cost de Renfe, descartat a «curt termini» per la crisi

L'AVLO, l'AVE companyia de baix cost de Renfe que tenia previst posar en marxa al començament del passat mes d'abril i va quedar suspès per la crisi, no podrà reprendre's, almenys en el curt termini, per les noves condicions per viatjar que imposa la crisi sanitària, segons va indicar el ministre de Transports i Mobilitat, José Luis Ábalos.

"No veig que puguem platejar un servei 'low cost' en el curt espai de temps", va reconèixer el ministre. "Ara mateix, amb les distàncies de seguretat que es plantegen serà complicat", ha afegit.

"Durant un temps, en tant la pandèmia no passi a l'oblit, l'ús del transport serà molt diferent de què estàvem acostumats", ha apuntat Ábalos durant la seva compareixença al Senat.

Renfe va suspendre el passat 15 de març, un dia després de decretar-se l'estat d'alarma per combatre la crisi sanitària, la posada en marxa de l'AVLO, el seu nou tren AVE companyia de baix cost entre Madrid i Barcelona, que estava fixada per al 6 d'abril.

En el moment en què es va suspendre, l'operadora havia comercialitzat ja al voltant d'una tercera part de l'oferta inicial de places del nou servei. En concret, s'havien despatxat 146.389 places, el 28% de les 522.000 que inicialment havia posat a la venda.

Aquest número inclou les 16.000 que es van vendre a 5 euros a través de la iniciativa promocional que l'operadora va llançar a finals de gener amb ocasió de la posada en venda del servei.

L'operadora va haver de procedir per tant a tornar l'import dels bitllets que ja havia venut per a aquest nou servei.

L'oferta que l'operadora pública havia dissenyat per a l'AVLO contemplava que el bitllet costaria entre 10 i 60 euros en funció de l'horari i la demanda. A aquest import està previst que se sumessin suplements en el cas que el sol bitllet determinades prestacions, com és triar un seient concret o portar una segona maleta.



Avançar-se a la competència

Renfe tenia previst llançar a l'abril el nou servei de 'baix cost' per a anticipar-se a la competència de nous operadors que previsiblement entraran a la xarxa AVE al desembre d'aquest any, quan està prevista la liberalització el transport en tren a tota la UE.

No obstant això, l'entrada efectiva de competidors de Renfe també està actualment condicionada per l'evolució de la pandèmia. SNCF estudia si demora la posada en marxa a Espanya del seu baix cost, inicialment prevista per al desembre, mentre que l'altre operador privat Ilsa (signatura de Trenitalia i Air Nostrum) ja ha indicat que no començarà a operar fins a gener de 2022.

En el cas de Renfe, anava a iniciar l'explotació de l'AVLO amb una oferta de tres freqüències diàries per sentit entre Madrid i Barcelona, i al maig n'havia de sumar una quarta.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus