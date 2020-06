Sánchez salva l'última pròrroga de l'estat d'alarma amb suport de la majoria absoluta al Congrés

El Congrés ha aprovat la sisena i "última" pròrroga de l'estat d'alarma fins al 21 de juny. La prolongació de la mesura ha comptat amb el suport del PSOE, Unides Podem, Cs, Més País, Compromís i altres formacions com PRC. ERC, que ha tancat un acord pel retorn de competències amb l'executiu, i EH Bildu s'han abstingut mentre el PP, Vox, UPN, Foro i els grups independentistes de JxCat i la CUP hi ha votat en contra. En total, el nou decret que contempla que les CCAA gestionin la desescalada a partir de la fase 3 als seus territoris ha comptat amb 177 vots a favor, 155 en contra i 18 abstencions.

La sessió ha començat a les deu del matí amb la mateixa imatge de les últimes ocasions: menys diputats, mascaretes i guants a la sala. L'encarregat d'obrir-la, de nou, ha estat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha anunciat l'aprovació dimarts que ve d'un nou decret de mesures sanitàries que s'aplicaran quan s'aixequi l'estat d'alarma.

El cap de l'executiu també ha carregat contra la dreta per "utilitzar el virus" i la bandera com a "arma llancívola". Sánchez ha criticat durament el paper del PP, com a primer partit de l'oposició, per acostar-se a la dreta. Unes acusacions que també ha compartit la portaveu socialista, Adriana Lastra.

Sánchez també ha promès un pla de reactivació del sector de l'automòbil i una llei de mobilitat sostenible i ha reivindicat el 8-M i ha demanat a la dreta que no utilitzi la bandera espanyola per "dividir".

Les crítiques del PP i Vox



El líder del PP, Pablo Casado, per la seva banda, ha acusat Sánchez de "mentir" i ha avançat que el seu partit demanarà una comissió d'investigació sobre la "nefasta" gestió del coronavirus. "No podran seguir mentint sense conseqüències penals", ha dit, tot afegint que intenta amagar morts per "ocultar la seva incompetència". També li ha dit que durant aquests tres mesos s'han "travessat massa línies vermelles". Casado també s'ha referit a la destitució de Diego Pérez de los Cobos: "Si tingués el més mínim respecte a l'estat de dret el restituiria", ha dit.

El líder de Vox, Santiago Abascal, també ha proferit nombroses critiques a la gestió de l'executiu i l'ha acusat de ser "una catàstrofe" per a la vida i ha advertit Sánchez que "no podran eludir la justícia". També l'ha acusat de pactar amb ETA i de ser una sucursal de "progres multimilionaris" i "narcocomunistes". Abascal encara ha anat més enllà i ha dit que el govern espanyol actua com una "màfia" però que "els espanyols els han perdut la por".

El portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha respost al PP i Vox assegurant que la dreta està organitzant "una mena de motí" per substituir el govern de coalició per un de "tecnòcrates" i que els dos partits han traspassat "totes les línies vermelles". "Tothom sap quins van ser els últims tecnòcrates que van apartar un govern elegit a les urnes", ha afegit.

Picabaralla entre JxCat i ERC



El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha defensat la seva abstenció després de dues votacions en contra i ha dit que Esquerra "parla i decideix per ERC. No som els criats de ningú". Rufián també ha negat que els republicans siguin els socis del govern espanyol, del PSOE i d'Unides Podem però que sí que ho són del "diàleg, la política i de la gent". Rufián ha defensat la mesa de diàleg sobre Catalunya i ha avisat que a aquesta no s'hi juga "la pervivència d'ERC com a actor imprescindible per a la governabilitat" sinó que hi està en joc "la democràcia".

La portaveu de JxCat, Laurà Borràs, s'ha dirigit directament a ERC i li ha dit que "única opció és un estat propi" i que cal que "les forces independentistes vagin juntes", encara que puguin "discrepar". Borràs ha qualificat "d'ofensiu" el discurs del líder d'ERC i ha dit que cal "deixar d'atacar-nos a nosaltres mateixos". Rufián li ha respost que "si no sou convergència, no us heu de cabrejar si parlo de Pujol". El portaveu d'ERC ha lamentat que JxCat desqualifiqués l'abstenció dels republicans: "És com si jo digués que el vostre vot no val perquè és el mateix que Vox", ha dit.

La "responsabilitat" de Cs



El diputat de Cs, Edmundo Bal, també ha justificat el seu sí per "responsabilitat" i ha acusat ERC de pretendre tenir "privilegis" per a Catalunya. Bal ha dit que el seu partit té la consciència "tranquil—la" pel seu deure de ser "un partit d'Estat", tot i que ha admès que no els agrada "gens el govern de Frankenstein". A més, Bal ha fet una crida a la concòrdia i ha demanat als grups parlamentaris que utilitzin un to "constructiu" en comptes d'intercanviar retrets. "No m'agrada la vella política dels rojos i els fatxes", ha afirmat.

Per la seva banda, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha dit que el seu partit ha actuat amb prudència i ha ofert a Sánchez la seva "col—laboració" si "la confiança es manté". També ha alertat al president del govern espanyo que "el temps s'esgota" i que cal adoptar mesures econòmiques perquè, al seu entendre, la comissió de reconstrucció no serveix.

La portaveu d'EH Bildu, Metxe Aizpurua, ha defensat la seva nova abstenció i ha dit que en els últimes mesos l'estat d'alarma la majoria de partits han demostrat "responsabilitat històrica". En canvi, ha criticat que la dreta hagi "intentat tirar per terra" l'esforç de la ciutadania i només hagi creat "crispació". "La història posarà a cadascú al seu lloc", ha afirmat Aizpurua també ha instat el govern espanyol a "mirar a l'esquerra".

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha acusat la dreta de "mercadejar" amb els morts i al govern espanyol "d'alimentar durant anys la impunitat de les altes instàncies". També ha instat Sánchez a investigar "la corrupció" de la monarquia.