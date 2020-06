Sanitat xifra en 27.128 els morts per coronavirus a Espanya

El Ministeri de Sanitat ha registrat un mort per coronavirus a tot l'estat espanyol i ja en suma 27.128. Segons les dades del ministeri, que continua validant les xifres per corregir les sèries històriques, hi ha hagut 63 decessos en els últims set dies, 8 dels quals a Catalunya i 28 a Castella i Lleó. En relació al nombre de positius confirmats, Sanitat els xifra en 240.326, 394 més que ahir i en 219 els diagnosticats per la covid-19 el dia previ. D'aquests, 112 s'han produït a Madrid, 38 a Catalunya i 20 a l'Aragó. En els últims set dies, hi ha hagut 221 hospitalitzacions i 10 ingressos en Unitats de Cures Intensives a tot Espanya.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 2.376 diagnosticats a tot l'estat espanyol en els últims set dies i 5.958 en els darrers 14. Amb inici de símptomes durant la última setmana, n'hi ha hagut 231 i 948 han començat a tenir símptomes en els darrers 14 dies.

A Catalunya, el total de positius confirmats per proves se situa en 59.112, 38 dels quals diagnosticats el dia previ. 2.301 en els últims 14 dies i 745, en l'última setmana. En relació a la data d'inici de símptomes, 74 els han començat a tenir durant els darrers set dies i 328, en els últims 14.

Madrid és la comunitat amb més nous diagnosticats el dia previ (112) i Aragó la tercera, amb 20, seguides del País Valencià i Andalusia. Hi ha quatre comunitats sense cap cas nou confirmat el dia anterior.

Pel que fa a les defuncions, Catalunya acumula des que va començar la pandèmia 5.587 morts, 8 dels quals durant l'última setmana. A Castella i Lleó n'hi ha hagut 28 i hi ha vuit comunitats que no ha registrat cap decés en els últims set dies.

En relació als ingressos en UCI, des que va començar la pandèmia n'hi ha hagut 11.415, 10 dels quals durant la última setmana. D'aquests, 3 s'han produït a Castella-la Manxa i 3 a Castella i Lleó. Hi ha tretze comunitats que no n'han registrat cap. Catalunya n'ha registrat una.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 124.013 hospitalitzacions, 221 en els últims set dies. D'aquetes, bona part s'han produït a Madrid (53) i a Catalunya i Castella i Lleó, amb 39 i 32 respectivament. Castella-la Manxa n'ha registrat 16, l'Aragó 12 i Andalusia, 17.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha reiterat que els desajustos en algunes dades es deuen al retard, cada cop menor, en les notificacions.

A més, Simón ha volgut destacar que cada cop es detecten més casos i, per tant, el percentatge de mortalitat va baixant. De fet, la letalitat observada és d'un 8% de tots els casos detectats, però s'estima que és del 0,8% de tots els casos reals.

Sobre l'excés de morts respecte el 2019 que avui ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística, Simón ha dit que dues terceres parts són per casos de covid detectats, mentre que la resta poden ser casos no detectats, per casos de grip més virulenta que l'any passat o fins i tot pel retard d'alguns malalts en acudir a l'hospital per por d'infectar-se. A més, ha recordat que alguns morts amb covid tenien altres malalties prèvies.