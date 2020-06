La tristesa de Melania al costat de Trump es converteix en viral

No corren bons temps en l'àmbit mundial a causa de la pandèmia de la COVID-19 i, per tant, tampoc dins el si dels Estats Units. Donald Trump segueix cridant l'atenció amb les seves iniciatives i propostes, les mateixes que estan generant moltes revoltes dins del seu país. L'última, aquest dimarts, quan el president dels EUA, defensava que la capital de país, Washington, era "el lloc més segur de la Terra". Va ser el dia que la Policia utilitzava gas lacrimogen i bales de goma per dispersar manifestants als voltants de la Casa Blanca, en el context de les protestes que tenen lloc des de la mort de l'afroamericà George Floyd, que moria asfixiat per un policia a Minneapolis . Des de llavors, les protestes es duen succeint amb gran força.

Aquestes declaracions, sumades a altres com la seva intenció de suprimir el seu finançament a l'OMS, estan suscitant ampolles. La mateixa alcaldessa de Washington, Muriel Bowser, condemnava a través de Twitter les accions de la Policia valorant-lo com "vergonyós" i "sense provocació" l'ús de gasos lacrimògens contra la multitud.

A més, Bowser, expressava la seva sorpresa "i francament enuig" perquè "persones que no estaven violant el toc de queda i que no semblaven haver provocat un atac, van ser atacades per part de les forces de seguretat federals, que van rebre instruccions de netejar el camí per al president".

Però no només per part de Bowser es veu el desacord d'alguns dels seus comentaris. També la mateixa Melania Trump ha mostrat la seva distància amb el seu marit en altres moments del seu mandat. Aquest dimarts a la nit es convertia en trending topic per la seva cara ... Perquè feia temps que no la vèiem. Les aparicions del matrimoni han estat més espaiades en els últims temps. I al costat del president dels Estats Units anava a centre cultural Papa Joan Pau II, on va deixar una corona de flors com a homenatge a les víctimes.

Melània apareixia vestida de dol, amb unes grans ulleres i la cara molt seriosa, amb una gran tristesa. El seu rostre recorda el de la princesa Charlene de Mònaco al llarg d'aquests anys. Aquest estar i no estar que no pot evitar demostrar encara que sigui en la presència dels mitjans i l'opinió pública.

Melania ocultava els seus ulls després de les seves grans ulleres de sol però la malenconia de la primera dama feia la volta al món. Tan evident era que en un moment el president es va dirigir a la seva esposa i a aquesta només li va sortir un somriure impostat que es va quedar en un intent. No li sortia, no podia ... Li haurà comentat després alguna cosa Donald Trump en privat?