Bolsonaro imita Trump en titllar els manifestants antifeixistes de «terroristes»

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, va qualificar ahir de «terroristes» els manifestants antifeixistes que protesten contra el seu Govern, seguint així l'exemple del seu homòleg nord-americà, Donald Trump, que va usar el mateix terme per referir-se als qui protesten per la mort del jove afroamericà George Floyd a mans d'un policia blanc. «Ja ha començat aquí, amb els antifeixistes al carrer», va afirmar des del Palau d'Alvorada, segons una gravació difosa pels seus simpatitzants. «El motiu, segons el meu parer, és diferent. Són marginals, terroristes», va afirmar.

Bolsonaro va demanar als seus simpatitzants que diumenge no es manifestin, com porten fent durant tota la pandèmia del coronavirus, perquè per a aquest 7 de juny hi ha convocades concentracions antifeixistes contra el seu Govern a tot el Brasil. «Ja he dit que aquest diumenge no, encara que no tinc influència perquè no tinc cap grup. Mai convoco ningú per anar als carrers», va assegurar, indicant que es tracta d'«una rereguarda jurídica» perquè «la policia pugui treballar bé» en cas que hi hagi disturbis.

En aquest sentit, va defensar que no pot permetre que «Brasil es converteixi en el que fa poc temps era Xile», en al·lusió a l'onada de protestes del passat mes d'octubre contra el Govern de Sebastián Piñera. «Això no és democràcia ni llibertat d'expressió. Això, al meu entendre, és terrorisme», va insistir. Preguntat directament sobre les manifestacions als Estats Units per la mort de Floyd, va considerar que és diferent. «Als Estats Units el racisme és una mica diferent al Brasil. Està més a la pell», va afirmar.