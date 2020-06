Buch preveu una campanya d'incendis forestals «molt complexa» aquest estiu

El conseller de l'Interior, Miquel Buch, preveu que la campanya forestal contra els incendis d'aquest estiu sigui "molt complexa". "Sigui pel canvi climàtic o per la situació que hem viscut, aquest estiu previsiblement serà molt complex", ha afirmat en una interpel·lació de Cs durant el ple del Parlament. El diputat del grup taronja Jean Castel ha retret al conseller que el director general del departament d'Interior encara no hagi comparegut a petició pròpia per explicar la situació als boscos i Buch ha avançat que d'aquí a sis dies ell mateix compareixerà en comissió parlamentaria juntament amb la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, per explicar la campanya d'estiu com fan cada any.

"Un estiu calent demana responsabilitat per part del seu departament, acció i marcar objectius", ha afirmat Castel. El conseller li ha replicat que si no fos perquè la covid-19 ho ha aturat tot ja s'hauria presentat la campanya forestal. I ha instat directament Cs a demanar al govern espanyol més recursos per a la campanya forestal de l'estiu ja que el partit taronja està facilitant les pròrrogues de l'estat d'alarma. "Tenen una oportunitat d'or per demanar més recursos. La meva formació no vota a favor de la pròrroga però vostès sí. Si estan tan preocupats demani'n més recursos que ens aniran molt bé", ha insistit.

