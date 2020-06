Espanya aixecarà els controls fronterers terrestres amb França i Portugal el 22 de juny

El govern espanyol té previst aixecar els controls fronterers actuals amb França i Portugal a partir del 22 de juny, coincidint amb el final de l'estat d'alarma, segons ha avançat en un contacte amb la premsa internacional la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto. La fi de les restriccions permetrà l'arribada de turistes francesos o portuguesos per carretera, que en principi no hauran de fer quarantena perquè, fonts del ministeri d'Exteriors ja van indicar que l'obligació d'estar quinze dies a casa si es ve de l'estranger també deixa d'estar vigent amb la fi de l'estat d'alarma. La mesura s'impulsarà amb acords bilaterals amb França i Portugal.

"Vull confirmar que a partir del 22 de juny les restriccions de mobilitat terrestre amb França i Portugal s'eliminaran", ha dit Maroto a la premsa internacional, afegint també que "en principi" també caurà la quarantena. "Es permetrà recuperar a turistes francesos i de Portugal, per via terrestre, ja que ara hi ha una restricció important en la mobilitat", ha afegit la ministra. "És important", ha dit la responsable de Turisme.

Segons Maroto, l'Estat espanyol treballa en aconseguir acords bilaterals amb França i Portugal per establir les condicions de la reobertura i eliminar la petició de quarantenes. En aquest sentit, des del ministeri d'Indústria precisen que l'aixecament dels controls no implica la reobertura total de les fronteres.

Dimecres, la ministra ja va indicar que a partir del dia 22 es podrien començar a establir "rutes segures" per l'entrada gradual de turistes estrangers, tot i que no va precisar quines. Per la data de l'1 de juliol es preveu l'obertura total per als estrangers europeus i l'inici de la temporada turística.

