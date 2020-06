Allau de crítiques a Trump per la seva gestió de la tensió racial

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebut una allau de crítiques per la seva gestió de les protestes contra la brutalitat policial per la seva falta d'empatia amb les víctimes i la seva visió divisionista davant el problema. Les crítiques li han arribat tant de l'oposició com des del seu propi partit, de líders socials i religiosos per igual, i majoritàriament coincideixen que la seva estratègia de mà dura, amb l'amenaça de mobilitzar l'Exèrcit i la seva desqualificació de la protesta, igualant manifestants amb vàndals i saquejadors, és errònia.

A personatges com els expresidents George Bush, republicà com Trump, i Barack Obama, el seu antecessor en el càrrec, l'exsecretari de Defensa Jim Mattis, o el propi titular del Pentàgon, Mark Esper, es van sumar altres veus crítiques amb la seva gestió de la crisi. L'última d'elles va ser la senadora republicana moderada Lisa Murkowski, que va assegurar que es replanteja el seu suport a Trump després d'haver llegit la declaració en què Mattis qüestionava l'estratègia del president de dividir la societat.

«Vaig pensar que les paraules del general Mattis eren honestes i veritables, necessàries i degudes», va dir Murkowski, tot afegint que havia estat meditant les paraules correctes per expressar els seus sentiments sobre l'actual presidència. «Donald Trump és el primer president a la meva vida que no intenta unir el poble nord-americà, ni tan sols pretén intentar-ho. En canvi, intenta dividir-nos», havia escrit Mattis en una declaració publicada a The Atlantic, en què també va criticar l'amenaça del president de mobilitzar l'Exèrcit contra el poble que ha de defensar.



Rebuig a la utilització de tropes

Anteriorment, i en una inusual declaració per a un membre del Govern, l'actual titular de Defensa, Mark Esper, va rebutjar la utilització de tropes en actiu proposada per Trump per contenir l'onada de protestes desencadenada per la mort de George Floyd a mans de la policia a Minneapolis el passat 25 de maig.

Per part seva, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va qualificar de «terrible» l'«assassinat» de Floyd quan estava sent detingut per un policia. «L'assassinat de George Floyd és una cosa terrible. El racisme és una cosa terrible. La societat nord-americana està molt polaritzada», va assegurar Merkel, tot afegint que «els polítics han de treballar cap a la reconciliació».

Per altra banda, la Justícia nord-americana va imposar una fiança d'un milió de dòlars als agents de la Policia de Minneapolis acusats de ser còmplices de la mort de George Floyd. Segons diversos documents, la fiança fixada per als agents J. Alexander Kueng, Thomas Lane i Tou Thao és d'1 milió de dòlars o de 750.000 dòlars en cas que deixin de treballar com a agents de l'ordre públic i deixin de tenir contacte amb la família de la víctima.

La decisió va ser presa un dia després que els tres fossin imputats per ser còmplices dels delictes d'assassinat en segon grau. Per la seva banda, Derek Chauvin, l'agent que apareix en un vídeo aixafant el coll amb el genoll a Floyd, ha estat acusat d'assassinat en segon grau, el que podria comportar una pena de fins a 40 anys de presó.



Continuen les protestes

En tot cas, els crits contra la brutalitat policial cap als afroamericans van tornar a retrunyir als carrers de les principals ciutats dels EUA, mentre que Minneapolis acomiadava entre llàgrimes George Floyd. Centenars de persones van retre homenatge Floyd a l'amfiteatre d'una universitat de Minneapolis, on van acudir entre d'altres Martin Luther King III, el fill gran del líder dels drets civils per als afroamericans, així com el reverend Jesse Jackson, que va estar al seu costat en les marxes dels anys 60. Davant el taüt platejat de Floyd, Jackson va pronunciar un emocionant discurs en què va instar la comunitat negra a treure's el «genoll» que els pressiona del coll i els impedeix prosperar.