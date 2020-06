Andbank reforça la seva presència a Espanya adquirint Degroof Petercam Spain

Andbank España ha adquirit el cent per cent de les accions de Bank Degroof Petercam Spain, el que li permet consolidar el seu posicionament en el mercat de la banca privada, aconseguint un volum de negoci de 12.000 milions d'euros. L'activitat de gestió d'actius institucional de la sucursal espanyola de Degroof Institutional Petercam Asset Management, amb seu a Barcelona, no forma part de la transacció i mantindrà la seva activitat com fins ara. Bank Degroof Petercam Spain és filial de l'entitat belga Degroof Petercam, que va ser fundada el 1871 i que dóna servei a inversors privats i institucionals de tot el món a través de les seves oficines a Bèlgica, Luxemburg, França, Suïssa, els Països Baixos, Alemanya, Itàlia i Espanya, que ara passen a mans d'Andbank.

A Espanya, Bank Degroof Petercam Spain, que opera al país des de l'any 2000, quan va adquirir PrivatBank, disposa d'oficines a Madrid, Barcelona, València i Bilbao i compta amb un equip de 59 professionals. Andbank España reforça amb aquesta important operació la seva presència en el sector de la banca privada, després de tancar l'any 2019 amb un volum de negoci que va estar molt a prop dels 10.600 milions d'euros.