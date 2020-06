Buch preveu que la campanya contra els incendis serà «molt complexa»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, preveu que la campanya forestal contra els incendis d'aquest estiu sigui «molt complexa». «Sigui pel canvi climàtic o per la situació que hem viscut, aquest estiu previsiblement serà molt complex», va afirmar en una interpel·lació de Cs durant el ple del Parlament. El diputat del grup taronja Jean Castel va retreure al conseller que el director general del departament d'Interior encara no hagi comparegut a petició pròpia per explicar la situació als boscos i Buch va avançar que d'aquí a sis dies ell mateix compareixerà en comissió parlamentaria juntament amb la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, per explicar la campanya d'estiu com fan cada any.

«Un estiu calent demana responsabilitat per part del seu departament, acció i marcar objectius», va afirmar Castel. El conseller li va replicar que si no fos perquè la covid-19 ho ha aturat tot ja s'hauria presentat la campanya forestal, i va instar directament Cs a demanar al govern espanyol més recursos per a la campanya forestal de l'estiu, ja que el partit taronja està facilitant les pròrrogues de l'estat d'alarma. «Tenen una oportunitat d'or per demanar més recursos. La meva formació no vota a favor de la pròrroga però vostès sí. Si estan tan preocupats demani més recursos que ens aniran molt bé», va insistir.



Espanya, un «país veí»

Durant el debat, el conseller d'Interior va afirmar que Espanya és «el país veí» de Catalunya, «de la mateixa forma que França». «Espanya és un país i Catalunya també és un país, i podem agafar quina és la definició de país i a partir d'aquí discutir-ho», va assegurar Buch. En aquest sentit, va afegir que «igual que Premià de Mar és el poble veí de Premià de Dalt, doncs Espanya és el país veí de Catalunya, igual que ho és França».

Per altra banda, el ple de Parlament va rebutjar reprovar Buch per permetre les constants mobilitzacions independentistes que provoquen talls a l'avinguda Meridiana de Barcelona. La cambra va votar una moció de Ciutadans que plantejava «reprovar» el conseller d'Interior i el director general d'Administració de Seguretat, Jordi Jardí, per «donar injustificadament diferent tracte a les manifestacions segons el seu signe». La reprovació va ser rebutjada, amb els únics vots a favor de Cs i el PPC (40), les abstencions de PSC i els comuns (25) i el «no» de JxCat, ERC i la CUP (69). La moció rebutjada instava a més el Govern a «indicar als organitzadors de les protestes una ubicació alternativa a l'actual».