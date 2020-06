Condemnes de 2 anys i 10 mesos i quatre anys i mig per a 4 membres de La Manada

El jutjat penal número 1 de Còrdova va condemnar ahir a dos anys i deu mesos de presó tres dels quatre acusats membres del grup de WhatsApp de La Manada que van ser jutjats a Còrdova del 18 al 21 de novembre del 2019 per abusar sexualment el maig de l'any 2016 d'una jove a la localitat de Pozoblanco i de gravar els fets amb un telèfon mòbil propietat d'un d'ells. Al quart processat li va imposar una pena de quatre anys i sis mesos de presó en considerar provat que va ser qui va difondre les imatges gravades a través de dos grups de WhatsApp.

En la sentència, el magistrat condemna cadascun dels quatre investigats per un delicte d'abusos sexuals a un any i sis mesos de presó, la prohibició de comunicar-se o aproximar-se a menys de 500 metres de la víctima durant quatre anys i la mesura de llibertat vigilada consistent en la fixació d'aquestes mateixes prohibicions durant un any a complir després de la pena de presó.