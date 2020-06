La Fiscalia d'Alemanya dona per morta Madeleine McCann

La Fiscalia de Braunschweig (centre d'Alemanya) considera que la nena britànica Madeleine McCann està morta i sospita que l'autor de l'assassinat és un home de 43 anys que està pres, complint condemna i amb un ampli història d'antecedents per violència sexual, també contra menors. Fonts de la Fiscalia, en una breu compareixença davant els mitjans sense preguntes, van corroborar amb això les sospites difoses per l'Oficina Federal de la Policia Criminal (BKA), via comunicat.

El sospitós, identificat com a Christian B. pel diari Bild, va viure a l'Algarve portuguès entre 1995 i 2007 i es trobava el dia en què va desaparèixer la petita prop de la casa de vacances de Praia da Luz on hi havia els McCann. La Fiscalia investiga el sospitós, que segons l'esmentat diari compleix condemna a la ciutat de Kiel (nord del país) per un cas no especificat per aquest departament. L'home té un ampli historial delictiu, amb uns 17 casos.