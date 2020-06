La Guàrdia Civil revela que el Govern va ignorar les ordres de la UE sobre els actes del 8-M

El Govern va ignorar un informe de l'Agència de la Unió Europea per al Control de Malalties que reclamava als estats membres «evitar» que els ciutadans assistissin a «actes multidudinaris» i impedir «concentracions massives innecessàries» pel coronavirus. Així, segons les investigacions de la Guàrdia Civil, actualitzades en l'informe enviat a la jutge de Madrid que investiga l'abast penal del 8-M, Carmen Rodríguez Medel, el Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) que dirigeix Fernando Simón va rebre aquestes advertències el 2 de març, però no el va reenviar a les comunitats autònomes i ni tan sols el va discutir en el Consell Interterritorial de Sanitat.

Segons El Mundo, la Guàrdia Civil va destacar en l'informe que l'organisme dirigit per Simón va adduir que donat «el caràcter públic del document» europeu, de «general coneixement i accés», «no va procedir a la seva distribució». «De la mateixa manera, no va ser objecte de discussió en cap de les reunions» preparatòries de la resposta al coronavirus «de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial», ni «a cap de les Ponències d'Alertes i plans de preparació i resposta».



Actuació contradictòria

És a dir, no es va avisar les comunitats autònomes de la important alerta que estava llançant l'agència de la UE que s'encarrega de les pandèmies. Aquesta forma d'actuar xoca amb les advertències que estava fent el Ministeri de Sanitat respecte altres esdeveniments multitudinaris, segons explica la Benemèrita.

Un altre dels apartats de l'informe, que consta de 200 pàgines, fa constar la sospita dels investigadors que el CCAES no va aportar tota la informació de la que disposava sobre la pandèmia amb anterioritat al 8-M, com així ho va requerir la policia judicial en un ofici dirigit a Simón el 16 d'abril. Afegeix que «tot i sol·licitar en l'ofici que facilitessin totes les recomanacions, instruccions o directrius sanitàries que en el marc de la crisi sanitària generada per a COVID-19 fossin efectuades, de la documentació aportada es dedueix que podrien faltar documents en relació amb aquesta informació».



Illa nega evidències

Per part seva, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va negar que el 8-M tingués «evidència científica» de la gravetat del coronavirus com per prohibir els actes d'aquell dia.