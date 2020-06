El jutge que revisa la condemna de Torra demana ser apartat del cas

El magistrat Miguel Colmenero, ponent del recurs del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la seva condemna d'inhabilitació per no retirar els llaços grocs d'edificis públics en període electoral, ha demanat ser apartat d'aquesta causa en haver estat designat membre de la Junta Electoral central. Colmenero va presentar ahir al matí un escrit en el qual considera procedent que no sigui ell qui revisi aquest recurs, ja que els fets pels quals va ser condemnat Quim Torra afecten decisions de la Junta Electoral.

Aquest escrit es traslladarà ara al fiscal i a les parts perquè informin en el termini de deu dies i després el Ple de la Sala Segona del Suprem resoldrà si accepta o no l'abstenció d'aquest magistrat. Si fos acceptada es designaria un altre ponent.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va condemnar el president de la Generalitat a un any i mig d'inhabilitació i al pagament d'una multa de 30.000 euros per un delicte de desobediència en negar-se a retirar els llaços grocs d'edificis públics.

En el seu recurs, de tint polític, Torra va denunciar davant el Suprem una «palmària persecució política» i va argumentar que la sentència pretenia apartar-lo «il·legalment i il·legítima» de la Generalitat. La Fiscalia va sol·licitar al Suprem que no l'admetés a tràmit i, en cas de fer-ho, demanava que es confirmés la sentència en entendre que la seva decisió va ser «contrària a les exigències de neutralitat en període electoral».