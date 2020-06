El Ministeri de Sanitat registra 27.134 morts per coronavirus a Espanya, un més que el total d'ahir. Segons l'últim informe del ministeri, en els últims set dies a tot l'estat espanyol han mort 52 persones per la malaltia, 21 de les quals a Castella i Lleó, 10 a Astúries i 7 a Catalunya. En relació al nombre de positius confirmats Sanitat els xifra en 240.978, 318 més respecte del total d'aquest dijous i 177 diagnosticats el dia previ. D'aquests, 94 corresponen a la comunitat de Madrid, 22 a l'Aragó i 19 a Catalunya. En els últims set dies, hi ha hagut 162 noves hospitalitzacions i 14 ingressos en UCI.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 5.555 diagnosticats per covid-19 en els últims 14 dies, i 2.177 en la darrera setmana. Amb inici de símptomes durant l'última setmana, n'hi ha hagut 249 i 985, en els últims 14 dies.

A Catalunya, el total de positius confirmats per proves diagnòstiques suma 59.182, 19 diagnosticats el dia previ. 2.067 s'han confirmat en els últims 14 dies i 638, en l'última setmana. Per inici de símptomes, 336 en van començar a tenir fa 14 dies i 69, en la darrera setmana.

Madrid és la comunitat amb més nous casos diagnosticats el dia previ (94), seguida de l'Aragó (22) i Catalunya (19). Hi ha cinc comunitats sense cap nou cas confirmat i vuit amb menys de cinc casos.

Pel que fa a les defuncions, Catalunya acumula des que va començar la pandèmia 5.587, 7 en l'última setmana. A Castella i Lleó n'hi ha hagut 21, a Astúries 10 i a Extremadura 5. Hi ha vuit comunitats sense cap decés en l'última setmana i vuit en tenen menys de sis.

Amb relació als ingressos en UCI, des que va començar la pandèmia n'hi ha hagut 11.432, 14 en l'última setmana. També hi ha hagut des de l'inici de l'epidèmia 124.244 hospitalitzacions, 162 en els darrers set dies.

Sanitat ha inclòs també a l'informe el personal sanitari infectat. Des que va començar la pandèmia n'hi ha hagut 51.482, 1.155 des de l'11 de maig, 392 en els últims 14 dies. D'aquests, Catalunya en concentra 133 i Madrid 65.

Més detecció



El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que les xifres continuen sent bones i que el nombre de casos sospitosos continua baixant. En aquest sentit, ha explicat que hi ha hagut uns 57.000 casos sospitosos en la última setmana. Dels detectats en atenció primària, s'han fet proves a un 86% dels casos i en l'àmbit hospitalari, a un 90%. A més, ha detallat que només el 8% dels contactes estrets de casos confirmats han desenvolupat simptomatologia (94).

La xifra total de morts "congelada"



En relació a les dades de morts, ha admès que la xifra total està "congelada" des de fa deu dies i que al total només s'hi afegeixen les dades del dia anterior perquè s'estan "revisant" les sèries de dades. De fet, Simón ja va admetre a principis de setmana que la xifra total es podria enfilar fins als 28.000 un cop es revisin totes les dades pendents i s'actualitzin les sèries.

També ha dit que "l'excés" de 43.000 morts respecte de l'any passat no poden atribuir-se al coronavirus perquè hi pot haver múltiples factors associats i ha insistit que molts països tenen els mateixos problemes amb la qual cosa fer comparacions a hores d'ara, és "prematur".

"Esforç" per reduir el risc d'importació de casos



Sobre l'entrada de casos importats, Simón ha admès que a mesures que s'obrin les fronteres podran entrar casos importats, que "s'intentaran controlar perquè tenim un sistema sòlid". Malgrat això, ha admès que suposarà un "esforç" important pels serveis de salut intentar reduir els "riscos d'importació".