Els treballadors de Nissan col·lapsen Barcelona amb una marxa lenta

Els treballadors de Nissan a Barcelona es van mobilitzar ahir contra el tancament de les seves plantes amb una marxa lenta de centenars de vehicles que va col·lapsar la circulació en algunes vies, i que va acabar amb una protesta a peu a la Diagonal davant del bufet encarregat dels acomiadaments. Una setmana després de la comunicació del tancament, tres columnes de vehicles, integrades per turismes i motocicletes, van sortir cap a dos quarts d'onze del matí de les fàbriques de Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca en direcció a l'avinguda Diagonal de Barcelona.

Els vehicles van fer sonar els clàxons i portaven cartells en defensa dels 25.000 llocs de treball directes i indirectes amenaçats pel tancament. En alguns cotxes es van enganxar cartells amb lemes com «25.000 famílies. Nissan no es tanca» i imatges del Daruma, la tradicional figura japonesa que estava present a totes les cerimònies de presentació de nous models en la factoria de Zona Franca.

La marxa va provocar cues ja a la Ronda Litoral i els treballadors van tallar després la circulació a l'avinguda Diagonal, on els manifestants van aparcar els cotxes per seguir a peu la protesta davant de l'edifici que acull el despatx d'advocats Garrigues, al qual Nissan ha encarregat l'expedient de regulació, i que es troba molt a prop del consolat del Japó. CCOO de Catalunya i la Secció Sindical de CCOO a Nissan van enviar una carta oberta al president d'Honor del despatx d'advocats Garrigues, Antonio Garrigues, i al president executiu del bufet, Fernando Vives, per demanar-los que no siguin «còmplices» de les pràctiques de Nissan.

La protesta va rebre també el suport de grups de taxistes convocats pel col·lectiu Elite. La majoria de treballadors portaven mascaretes però el gran nombre de manifestants va fer molt difícil mantenir les distàncies de seguretat.