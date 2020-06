CDC presenta al jutjat el seu concurs de creditors

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha presentat el concurs de creditors. Un administrador concursal prendrà ara el control de la formació, que deu 4,3 milions d'euros i té el patrimoni compromès, a més de les seus embargades, pel cas Palau. CDC (fundada el 1974 per Jordi Pujol) ha presentat el concurs de creditors al jutjat mercantil número 9 de Barcelona, que ja ha reprès els tràmits judicials. Fonts de CDC expliquen que l'havia de presentar el 30 de març, però que la pandèmia del coronavirus va impedir executar l'operació.

CDC va entrar en l'escenari del preconcurs a finals del 2019, amb dos mesos -i un mes més de pròrroga- per buscar una entesa amb els creditors. Però l'estat d'alarma va aturar l'activitat judicial. Així, l'administrador concursal es farà càrrec a partir d'ara dels comptes de CDC per a iniciar-ne la liquidació. D'aquesta manera, Convergència perdrà ara el seu propi control jurídic. CDC reparteix el seu deute amb CaixaBank (2,1 milions), el Banc Sabadell (1,5) i el Santander (entre 600.000 i 800.000 euros) per crèdits electorals.