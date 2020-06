Investigaran la filtració de l'informe que va provocar la destitució de Pérez de los Cobos

La Comandància de Madrid té previst obrir una informació reservada per les filtracions d'informes de la manifestació de l'8-M i la primera resposta a la crisi del coronavirus que han estat lliurats per la Unitat Orgànica de Policia Judicial a la titular del jutjat d'instrucció 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, i que va motivar el cessament del coronel cap d'aquesta Comandància, Diego Pérez de los Cobos.

La informació reservada s'obre dins d'un «procediment normal» que té lloc quan ocorren aquest tipus de filtracions de documents sobre els quals la pròpia jutge va advertir les parts -fins i tot el departament ministerial de Fernando Grande-Marlaska- que hi havia l'obligació de reserva, ja que només ella podia conèixer el contingut íntegre de les diligències.

L'obertura de la informació reservada correspon a la pròpia Comandància de Madrid que ara dirigeix el tinent coronel David Blanes. La investigació interna no afecta altres qüestions derivades de la gestió del coronel Pérez de los Cobos, que ha estat destinat a proposta seva en comissió de serveis a la Intervenció Central d'Armes i Explosius a Madrid.

Entre les últimes gestions del coronel Pérez de los Cobos s'inclou l'ordre relacionada amb el supermercat on va ser gravat el vicepresident del Govern Pablo Iglesias comprant durant la crisi del coronavirus. En concret, es va difondre un vídeo en què es proferien insults i es veia el líder de Podem comprant sense portar la mascareta.



Imatges polèmiques

Com a cap de la Comandància, Pérez de los Cobos va demanar a l'empresa de seguretat del supermercat que es preservessin les imatges per si es derivaven responsabilitats penals, segons El Periódico. La petició de preservar les imatges del supermercat es va cursar tot i que no hi havia una indicació judicial, el que va causar malestar a la cadena de comandament. Des de la Guàrdia Civil, però, es destaca que aquestes imatges no estan en possessió de l'Institut Armat.